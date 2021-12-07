В Башкирии за год пенсии выросли на 5,6%

Ранее мы сообщали, что Минтруд изменит порядок получения накоплений для двух категорий граждан. В частности, изменения коснутся социально незащищенных слоев населения, а именно получателей пенсии по потере кормильца и пенсии по инвалидности, так и тех граждан, которые за трудовой стаж не успели набрать необходимое количество пенсионных баллов и граждане со слишком маленьким трудовым стажем для назначения пенсии по старости. Так, единовременную выплату пенсионных накоплений можно будет получить уже с 1 июля 2022 года.