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В Башкирии вакцинировали 72% от 80% граждан подлежащих обязательной иммунизации

7 декабря 2021, 08:26
Фото: 1mediainvest
7 декабря об уровне достигнутого коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции рассказали на оперативном совещании в мэрии Уфы.

7 декабря заместитель руководителя Роспотребнадзора Башкирии Галина Пермина доложила коллегам из городской мэрии о текущей ситуации с вакцинацией жителей региона от новой коронавирусной инфекции. Пермина озвучила хорошую новость – республика неминуемо приближается к заветному показателю в 80% вакцинированных граждан, на данный момент вакцинировались 72,5% или 1 802 479 жителей, которым показана иммунизация от коронавируса.

По словам Галины Перминой в Башкирию на сегодняшний день поступило более 2,5 миллионов доз вакцин против коронавируса, а именно 2 637 758 доз, а это количество составляет более 106% от имеющегося плана. Известно и то, что первый этап вакцинации завершили уже 82% от граждан, подлежащих вакцинации, что от общего количества населения составляет 65%.

Тот самый показатель в 72,5% вакцинированных зафиксирован среди граждан, которые полностью завершили вакцинацию, получив обе прививки.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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