В Башкирии вакцинировали 72% от 80% граждан подлежащих обязательной иммунизации

По словам Галины Перминой в Башкирию на сегодняшний день поступило более 2,5 миллионов доз вакцин против коронавируса, а именно 2 637 758 доз, а это количество составляет более 106% от имеющегося плана. Известно и то, что первый этап вакцинации завершили уже 82% от граждан, подлежащих вакцинации, что от общего количества населения составляет 65%.