В Башкирии семьям медиков, погибших в аварии, выплатят по 1 миллиону рублей

18 августа 2021 года ранним утром под Уфой на трассе М-5 столкнулись автомобиль скорой помощи и припаркованный на обочине КамАЗ. В тот день врачи возвращались в Иглино из инфекционной больницы села Зубово, куда ночью доставили пациента с коронавирусом. На месте происшествия погибли 55-летний водитель скорой Михаил Медведев и 26-летний фельдшер Дамир Хисамутдинов.
В Башкирии медики не впервые жалуются, что перерабатывают, потому что во всех больницах не хватает сотрудников. А по словам экспертов, «за переработкой следует эмоциональное выгорание, когда усталость сильнее чувства долга и сострадания».
Сообщается, что комиссия, в которую входили представители минздрава и трудинспекции установила, что водитель работал несколько суток без выходных, в результате чего от бессилия уснул за рулем. Случай признали страховым, так как оба медицинских работника погибли во время выполнения служебных обязанностей. Теперь семьи погибших получат 1 миллион рублей.
В регионе это не единственный случай переработок, — ранее координатор регионального отделения профсоюза «Действие» опубликовал информацию о том, что в некоторых медучреждениях сверхурочные часы превышают допустимую норму и при этом они отражены как совместительство или дежурство.
В мае 2021 года в Иглинской ЦРБ 48-летний водитель Алексей Поболь скончался на дежурстве. Др этого он перенес инфаркт и ему был показан легкий труд, но он был вынужден работать по 12 часов за рулем машины скорой помощи. Мужчина умер от острого коронарного синдрома прямо на дороге.