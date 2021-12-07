mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Башкирии семьям медиков, погибших в аварии, выплатят по 1 миллиону рублей

7 декабря 2021, 05:38
Фото: ГИБДД РБ
В августе 2021 года двое медиков погибли под Уфой в результате аварии. В тот день фельдшер от усталости уснул за рулем автомобиля. Это не единственный случай, когда врачи работают больше положенных часов.

18 августа 2021 года ранним утром под Уфой на трассе М-5 столкнулись автомобиль скорой помощи и припаркованный на обочине КамАЗ. В тот день врачи возвращались в Иглино из инфекционной больницы села Зубово, куда ночью доставили пациента с коронавирусом. На месте происшествия погибли 55-летний водитель скорой Михаил Медведев и 26-летний фельдшер Дамир Хисамутдинов.

В Башкирии медики не впервые жалуются, что перерабатывают, потому что во всех больницах не хватает сотрудников. А по словам экспертов, «за переработкой следует эмоциональное выгорание, когда усталость сильнее чувства долга и сострадания».

Сообщается, что комиссия, в которую входили представители минздрава и трудинспекции установила, что водитель работал несколько суток без выходных, в результате чего от бессилия уснул за рулем. Случай признали страховым, так как оба медицинских работника погибли во время выполнения служебных обязанностей. Теперь семьи погибших получат 1 миллион рублей.

В регионе это не единственный случай переработок, — ранее координатор регионального отделения профсоюза «Действие» опубликовал информацию о том, что в некоторых медучреждениях сверхурочные часы превышают допустимую норму и при этом они отражены как совместительство или дежурство.

В мае 2021 года в Иглинской ЦРБ 48-летний водитель Алексей Поболь скончался на дежурстве. Др этого он перенес инфаркт и ему был показан легкий труд, но он был вынужден работать по 12 часов за рулем машины скорой помощи. Мужчина умер от острого коронарного синдрома прямо на дороге.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48