В Башкирии семьям медиков, погибших в аварии, выплатят по 1 миллиону рублей

Сообщается, что комиссия, в которую входили представители минздрава и трудинспекции установила, что водитель работал несколько суток без выходных, в результате чего от бессилия уснул за рулем. Случай признали страховым, так как оба медицинских работника погибли во время выполнения служебных обязанностей. Теперь семьи погибших получат 1 миллион рублей.