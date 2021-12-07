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В Башкирии 8-летний мальчик упал с подъемника на популярном горнолыжном курорте

7 декабря 2021, 08:00
Фото: 1mediainvest
7 декабря на горнолыжной трассе в Абзаково несовершеннолетний ребенок упал с подъемника, его спустили с горы и передали медикам, сообщили в Госкомитете по ЧС Башкирии.

7 декабря в Белорецком районе Башкирии на известном горнолыжном курорте в селе Абзаково 8-летний мальчик упал с подъемника, сообщение о чем поступило в Центр обработки вызовов Системы-112.

Сообщается о том, что персонал горнолыжного комплекса и очевидцы спустили пострадавшего с горы и передали его медикам.

В Госкомитете по ЧС Башкирии напомнили о том, как важно правильно вести себя на горнолыжной трассе и напомнили о том, какими последствиями может быть чревато неправильное поведение на горнолыжной трассе, призвав строго следовать всем правилам безопасности на склонах.

#Новости#Ирина Деревянчук#Происшествия
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