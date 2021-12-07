В Башкирии 8-летний мальчик упал с подъемника на популярном горнолыжном курорте

7 декабря в Белорецком районе Башкирии на известном горнолыжном курорте в селе Абзаково 8-летний мальчик упал с подъемника, сообщение о чем поступило в Центр обработки вызовов Системы-112.
Сообщается о том, что персонал горнолыжного комплекса и очевидцы спустили пострадавшего с горы и передали его медикам.
В Госкомитете по ЧС Башкирии напомнили о том, как важно правильно вести себя на горнолыжной трассе и напомнили о том, какими последствиями может быть чревато неправильное поведение на горнолыжной трассе, призвав строго следовать всем правилам безопасности на склонах.