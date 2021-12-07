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Умер уфимский «вор в законе» Александр Денисенко

7 декабря 2021, 10:09
Фото: 1mediainvest.ru
Ранее Денисенко судился с Минздравом, ему отказывали в выдаче жизненно важного лекарства.

В Уфе скончался криминальный авторитет Александр Денисенко. Об этом сообщает UFA1.RU, ссылаясь на собственные источники.

Денисенко был представителем криминальной элиты в девяностых годах. Родился он в 1962 году и уже в возрасте 35-ти лет был "коронован" "смотрящим" Игорем Молодцовым, который считается одним из лидеров среди преступников тех времен.

Известно, что в последние месяцы жизни "вор в законе" испытывал серьезные проблемы со здоровьем и ему пересаживали почку. Чтобы добиться от Минздрава жизненно необходимых лекарств, мужчина подал в суд и уже в ноябре 2021 года Кировский районный суд вынес решение в его пользу.

Ранее Денисенко выписывали отечественные препараты, но он просил предоставить импортные лекарства. В Минздраве же не могли этого сделать, ссылаясь на то, что это прерогатива федерального ведомства.

Криминальный авторитет скончался так и не дождавшись нужных препаратов.

Информация по этому поводу уточняется в Минздраве, новость дополняется.

#Новости#Анастасия Денисенко#Происшествия
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