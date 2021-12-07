Умер уфимский «вор в законе» Александр Денисенко

Известно, что в последние месяцы жизни "вор в законе" испытывал серьезные проблемы со здоровьем и ему пересаживали почку. Чтобы добиться от Минздрава жизненно необходимых лекарств, мужчина подал в суд и уже в ноябре 2021 года Кировский районный суд вынес решение в его пользу.