Умер уфимский «вор в законе» Александр Денисенко

В Уфе скончался криминальный авторитет Александр Денисенко. Об этом сообщает UFA1.RU, ссылаясь на собственные источники.
Денисенко был представителем криминальной элиты в девяностых годах. Родился он в 1962 году и уже в возрасте 35-ти лет был "коронован" "смотрящим" Игорем Молодцовым, который считается одним из лидеров среди преступников тех времен.
Известно, что в последние месяцы жизни "вор в законе" испытывал серьезные проблемы со здоровьем и ему пересаживали почку. Чтобы добиться от Минздрава жизненно необходимых лекарств, мужчина подал в суд и уже в ноябре 2021 года Кировский районный суд вынес решение в его пользу.
Ранее Денисенко выписывали отечественные препараты, но он просил предоставить импортные лекарства. В Минздраве же не могли этого сделать, ссылаясь на то, что это прерогатива федерального ведомства.
Криминальный авторитет скончался так и не дождавшись нужных препаратов.
Информация по этому поводу уточняется в Минздраве, новость дополняется.