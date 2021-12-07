«QR-код Апокалипсиса?»: почему коммунисты выступают против «поголовной куаркодизации»

Сейчас только самый ленивый блогер не успел скаламбурить о том, что в наше время «красная зона» ковид-госпиталей не по душе таким ценителям оттенков красного, как коммунисты. Их безоговорочно причислили к «антиваксерам» наравне с убежденными противниками вакцинации.
Mkset предложил высказаться по этому поводу, а также прокомментировать другие темы, связанные с ковидом, таким авторитетным представителям КПРФ, как депутат Госдумы РФ, секретарь ЦК КПРФ Александр Ющенко и руководитель фракции КПРФ в Госсобрании-Курултае Башкирии, первый секретарь Башкирского регионального отделения КПРФ Юнир Кутлугужин.
Mkset: — Всю прошлую неделю кипели страсти вокруг открытого письма главврачей противникам вакцинации, в котором самым первым адресатом был указан Геннадий Зюганов, хотя он, будучи сам вакцинированным человеком, ни в одном своем выступлении не призывал отказываться от прививки. Прокомментируйте, пожалуйста, эту ситуацию.
Александр Ющенко: — Лично для меня тоже стало неожиданностью, что в этом письме Геннадию Андреевичу уделено столь почетное место. Интересная деталь: меня начали будить звонками журналисты буквально в 6 часов утра, когда, наверное, не успели еще просохнуть чернила на росчерке последнего подписанта в письме главврачей. Я считаю, что это послание — очевидный политтехнологический прием, это видно и по тому, как не были скоординированы действия подписантов. В итоге был достигнут обратный эффект — вместо шельмования так называемых «антиваксеров» (многие из которых, очевидно, попали в этот список по совершенно иным мотивам, мало связанным с вакцинацией) люди стали еще больше солидаризироваться вокруг позиции, которую озвучиваем, в том числе, и мы. Наша позиция проста и понятна: недопустимо поголовно принуждать людей к вакцинации, не взирая на состояние их здоровья и не считаясь с их собственным мнением. Даже если учесть, что на местах — в тех же регионах — нередко имеет место «эксцесс исполнителя», когда местные власти спешат поскорее отчитаться «наверх» и поэтому гонят всех подряд прививаться, это не оправдывает действия организаторов всей этой прививочной кампании. Ведь речь идет о здоровье людей, а не о выполнении плана по асфальтированию тротуаров.
Юнир Кутлугужин: — Я считаю, что вся эта шумиха вокруг введения QR-кодов и вакцинации понадобилась для того, чтобы развернуть очередную «охоту на ведьм» и отвлечь внимание жителей России от реальных проблем, в том числе и связанных с медициной. Сегодня повсюду остро ощущается необходимость в укреплении первичного медицинского звена — терапевтов, в поддержке нуждается служба скорой помощи, все они катастрофически перегружены и не всегда успевают своевременно оказать квалифицированную помощь заболевшим. Соцсети полны историй о трагической гибели пациентов. При этом профсоюз «Действие», работу которого в Башкирии координирует наш соратник Антон Орлов, постоянно разбирается с жалобами на невыплаты медперсоналу ковидных денег и других средств…
Но вместо того, чтобы открыто озвучивать эти проблемы и искать ресурсы для их решения, представителям власти выгоднее объявить врагами «антиваксеров» (слово-то какое пренебрежительное!) и направить на них внимание и гнев населения.
Mkset: - Тут с вами трудно не согласиться. Большинство материалов о противниках вакцинации изложены с сарказмом и больше напоминают фельетоны времен журнала «Крокодил». При этом если вчитаться в любую подобную новость, становится очевидно: мнения представителей КПРФ, как и абсолютного большинства других противников принудительной вакцинации, зачастую вырваны из контекста и в оригинале имели иной смысл. В истории с письмом главврачей это проявилось особенно ярко. Что вы думаете об этой стороне вопроса?
А.Ю.: — На мой взгляд, в этой истории не самым лучшим образом проявили себя обе стороны, представители которых не всегда были готовы выслушать друг друга и упорно продолжали «гнуть свою линию». В целом же, если открыть в соцсетях комментарии каждого из тех, которым было адресовано письмо главврачей (будь то политики Геннадий Зюганов и Сергей Кургинян, актеры Мария Шукшина и Егор Бероев, музыканты Константин Кинчев и Юрий Лоза и другие), то там черным по белому написано: никто из них не считает вакцинацию от коронавируса злом, часть из них сами сделали прививки. Эти люди выступают именно против принудительной вакцинации — когда людей принуждают сделать прививку, лишая доступа в магазины за продуктами или угрожая увольнением.
Однако во многих цитатах в СМИ они представлены именно как дремучие и оголтелые «антиваксеры», не признающие ни медицину, ни науку. Я считаю, что инициаторы данной акции (повторяю, это вовсе не главврачи, которым сейчас есть чем заниматься, помимо сочинения подобных писем) использовали очень грязные методы, направленные против авторитетных лидеров общественного мнения с целью скомпрометировать их. Но поскольку сделана эта акция была весьма неуклюже, эффект получился иной.
Уточню, что и Геннадий Андреевич, и я вакцинированы от ковида, так что объявлять нас «махровыми антиваксерами», как минимум, странно.
Ю.К.: — Я также оказался в числе тех, кого окрестили «антиваксерами», но уже непосредственно в Башкирии. Меня позвали на прошлой неделе на экскурсию в ковид-госпиталь в Зубово. Видел репортаж, который вышел потом на республиканском телевидении, где молодые журналисты весьма иронично и снисходительно рассказали о мероприятии, в котором участвовали люди, вдвое старше их по возрасту и жизненному опыту. Ну, что поделать, видимо, они получили именно такое техзадание «сверху».
Я попытался и там объяснить свою позицию. Я не против вакцинации, как таковой, в том числе, и потому, что по первому образованию являюсь ветеринаром и четко знаю: вакцинация является самым надежным оружием против инфекций и вирусов. Но я против принудительной вакцинации!
Конкретно о своих впечатлениях могу сказать: увиденное, конечно, произвело тяжелое впечатление, многие пациенты переносят ковид тяжело, с серьезными осложнениями.
Что касается вакцинации, я регулярно делаю анализ на уровень антител. Это было в марте, июне и октябре. В марте было высокое содержание, в июне немного снизилось, а в октябре снова повысилось — возможно, я перенес болезнь бессимптомно. На основании результатов этого анализа я получил у врача медотвод от вакцинации до февраля 2022 года. Зимой снова проверюсь на антитела и на основании анализа приму решение, нужно ли вакцинироваться. Я считаю такое отношение к своему здоровью гораздо более цивилизованным и разумным, чем принудительная вакцинация.
А.Ю.: — Хотел бы еще добавить, возвращаясь к тому же письму главврачей, что его подписантами стали руководители ведущих и прекрасно оснащенных клиник, пригласившие противников вакцинации на экскурсии в свои медучреждения. А почему бы не устроить экскурсию в «красную зону» районной больницы на выбор в любом регионе, где пациентам выдают неисправные кислородные маски, кладут их на серые простыни с не отстиранными пятнами крови, просят их родственников купить лекарства и т. д.?.. Вот куда нужно приглашать людей, которые могут повлиять на принятие управленческих решений, а не устраивать очередную показуху. Это как раз и означает, что власти всеми силами стараются дезориентировать население и отвлечь внимание от реальных проблем.
Не секрет, что до сих пор, даже на фоне пандемии, высокой смертности людей от ковида и сопутствующих заболеваний, кое-где продолжается процесс оптимизации здравоохранения. Например, не так давно мы были по жалобе в Мишкинском районе Башкирии, где в селе Чураево чиновники задумали оптимизацию больницы, которую посещали жители окрестных деревень. В итоге люди, по сути, остались без медпомощи. И такие сигналы поступают постоянно не только из Башкирии, но и со всей страны.
И это я еще не упоминал об урезании расходов на медицину, как в федеральном, так и в региональном бюджетах. Кстати, против его принятия в Госдуме выступили только КПРФ и «Справедливая Россия», все остальные голосовали «за».
Сейчас нередко сообщают в СМИ о жалобах на действия (или бездействие) врачей, но, на мой взгляд, далеко не всегда причина кроется в человеческом факторе, проблема носит системный характер. Вспомните, при Советском Союзе, если человек вызывал скорую или заболевал, его ждали в поликлинике или терапевт сам навещал пациента на дому. А потом, на протяжении 30 лет, в российской медицине проводились сплошные непродуманные реформы и оптимизации, финансирование по остаточному принципу, и в итоге теперь наше здравоохранение совсем согнулось под тяжестью глобальной пандемии.
Mkset: - Как вы оцениваете развернувшуюся кампанию по внедрению QR-кодов, которые острословы уже прозвали «QR-кодом Апокалипсиса»? О ней тоже ходит много противоречивых мнений.
А.Ю.: — Мое мнение таково: всеобщая «куаркодизация» — это одна из ступеней к тотальному контролю за населением. Сегодня Минцифры на федеральном уровне уже предлагает заменить пластиковые паспорта на электронные с оговоркой, что это временная мера. Но мы знаем, что нет ничего более постоянного, чем временные меры. Это очень опасная тенденция, когда происходит агрессивное навязывание подобных вещей. Из Москвы дискуссию в административно-командном стиле отправили в регионы, и, к примеру, в Башкирии Курултай уже поддержал законопроект о QR-кодах. Но, наш взгляд, этот закон явно преждевременный, его принятие нужно переносить на более поздний срок, он ничего не решит в системе борьбы с ковидом, а только добавит напряженности и опять же отвлечет от решения реальных насущных задач.
Что общего у борьбы с пандемией и куаркодизации? Последняя разделяет общество на тех, у кого куаркоды есть, и тех, у кого их нет, формирует абсолютно агрессивную, токсичную среду. Я испытал это на себе: дело в том, что я предпочитаю предъявлять при входе в общественные места не QR-код, а бумажный сертификат о вакцинации, и уже стакивался с тем, что нередко охрана упрямо требует именно QR-код. Но я-то знаю свои права и могу постоять за себя, а сколько уже было случаев, когда упёртые охранники или водители выставляли вон пенсионеров.
Поэтому я убежден, что недопустимо введение такого рода инструментов, как QR-коды, способствующих разделению общества в сложное время, когда нужно, наоборот, объединяться, сплачиваться. Оно вносит раскол, в том числе, и по социальному признаку.
Ю.К.: — Я могу рассказать, как в конце ноября в Госсобрании Башкирии обсуждался законопроект о QR-кодах. Наша фракция КПРФ активно возражала против его принятия. Во время обсуждения я снова четко заявил: мы не против вакцинации. Мы за то, чтобы люди защищали свое здоровье на добровольной основе. Когда представители власти рассказывали о QR-кодах, то ссылались на зарубежный опыт. Но ведь в итоге в России, как всегда, дошло до крайностей — мы начали делить людей на привитых и непривитых, это приводит к ущемлению их прав.
Член нашей фракции КПРФ Гюзель Юсупова, медик по профессии, которая не понаслышке знает, что такое ковид-госпиталь, высказала резонное возражение против ускоренного введения QR-кодов. Всем известно, что данные о вакцинации вносятся в «Госуслуги» сразу же после прививки первого компонента и человеку уже выдают на руки сертификат. При этом для выработки необходимого пула антител требуется время. Так стоит ли сразу давать человеку документ, разрешающий посещение торговых точек, кафе, ресторанов и прочих общественных мест, когда у него еще не выработались антитела? Такая документация должна выдаваться хотя бы после введения второго компонента. На вопрос Гюзель Юсуповой так никто и не ответил в Госсобрании, словно его и не прозвучало. Поэтому мы видим здесь явную кампанейщину, развернутую по указке властей.
Тем временем мы уже читаем в новостях, что Росздравнадзор направил в регионы письмо с просьбой привлекать к ответственности антипрививочников.
Лучше бы обратили внимание на явные злоупотребления при назначении цен на ПЦР-тесты и анализы на антитела, которые порой в десять и более раз превышают их себестоимость. Под знаком пандемии сегодня зарабатывают фармацевтические корпорации и коммерческие лаборатории. И никто не подумал ввести льготы на проведение тех же ПЦР-тестов и анализов на антитела для пенсионеров, многодетных семей и других социально уязвимых слоев населения. Но мы намерены обязательно выступить с такой инициативой.