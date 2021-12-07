«QR-код Апокалипсиса?»: почему коммунисты выступают против «поголовной куаркодизации»

Александр Ющенко: — Лично для меня тоже стало неожиданностью, что в этом письме Геннадию Андреевичу уделено столь почетное место. Интересная деталь: меня начали будить звонками журналисты буквально в 6 часов утра, когда, наверное, не успели еще просохнуть чернила на росчерке последнего подписанта в письме главврачей. Я считаю, что это послание — очевидный политтехнологический прием, это видно и по тому, как не были скоординированы действия подписантов. В итоге был достигнут обратный эффект — вместо шельмования так называемых «антиваксеров» (многие из которых, очевидно, попали в этот список по совершенно иным мотивам, мало связанным с вакцинацией) люди стали еще больше солидаризироваться вокруг позиции, которую озвучиваем, в том числе, и мы. Наша позиция проста и понятна: недопустимо поголовно принуждать людей к вакцинации, не взирая на состояние их здоровья и не считаясь с их собственным мнением. Даже если учесть, что на местах — в тех же регионах — нередко имеет место «эксцесс исполнителя», когда местные власти спешат поскорее отчитаться «наверх» и поэтому гонят всех подряд прививаться, это не оправдывает действия организаторов всей этой прививочной кампании. Ведь речь идет о здоровье людей, а не о выполнении плана по асфальтированию тротуаров.