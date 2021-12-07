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Новым вице-мэром Уфы по финансовым вопросам назначен Рустем Акбашев

7 декабря 2021, 05:18
Фото: 2gis.ru
Рустем Акбашев назначен на должность начальника финансового управления города Уфа. Ранее эту должность занимала Гульнара Валиева, которая в октябре этого года скончалась от COVID-19.

На оперативном совещании в мэрии Уфы Сергей Греков сообщил, что на должность начальника финансового управления столицы Башкирии назначен Рустем Акбашев.

— Рустем Галимзянович прошел большой путь в финансовой сфере, работал в республике на высоких должностях. Я уверен, что он усилит нашу с вами общую команду, — Сергей Греков.

Рустем Акбашев родился в Уфе в 1972 году. Мужчина окончил Уфимский государственный авиационный технический университет, а также он является кандидатом экономических наук. Известно, что с 1994 до 2004 года занимал руководящую должность в системе Центрального банка России. Далее создал, а после несколько лет возглавлял уфимский филиал ОАО «Русь-Банк». Помимо этого, в послужном списке Рустема Акбашева значатся должности финансового директора ПАО «Строительные материалы» и старшего преподавателя кафедры финансов, денежного обращения и экономической безопасности факультета информатики и робототехники УГАТУ.

Напомним, что ранее место вице-мэра по финансовым вопросам принадлежало Гульнаре Валиевой, которая в октябре этого года на 50 году жизни скончалась от осложнений после COVID-19.

#Новости#Элина Сайфранова#Политика
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