Новым вице-мэром Уфы по финансовым вопросам назначен Рустем Акбашев

На оперативном совещании в мэрии Уфы Сергей Греков сообщил, что на должность начальника финансового управления столицы Башкирии назначен Рустем Акбашев.
— Рустем Галимзянович прошел большой путь в финансовой сфере, работал в республике на высоких должностях. Я уверен, что он усилит нашу с вами общую команду, — Сергей Греков.
Рустем Акбашев родился в Уфе в 1972 году. Мужчина окончил Уфимский государственный авиационный технический университет, а также он является кандидатом экономических наук. Известно, что с 1994 до 2004 года занимал руководящую должность в системе Центрального банка России. Далее создал, а после несколько лет возглавлял уфимский филиал ОАО «Русь-Банк». Помимо этого, в послужном списке Рустема Акбашева значатся должности финансового директора ПАО «Строительные материалы» и старшего преподавателя кафедры финансов, денежного обращения и экономической безопасности факультета информатики и робототехники УГАТУ.
Напомним, что ранее место вице-мэра по финансовым вопросам принадлежало Гульнаре Валиевой, которая в октябре этого года на 50 году жизни скончалась от осложнений после COVID-19.