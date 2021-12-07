Новым вице-мэром Уфы по финансовым вопросам назначен Рустем Акбашев

Рустем Акбашев родился в Уфе в 1972 году. Мужчина окончил Уфимский государственный авиационный технический университет, а также он является кандидатом экономических наук. Известно, что с 1994 до 2004 года занимал руководящую должность в системе Центрального банка России. Далее создал, а после несколько лет возглавлял уфимский филиал ОАО «Русь-Банк». Помимо этого, в послужном списке Рустема Акбашева значатся должности финансового директора ПАО «Строительные материалы» и старшего преподавателя кафедры финансов, денежного обращения и экономической безопасности факультета информатики и робототехники УГАТУ.