mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Названы города и районы Башкирии, где живут противники вакцинации от COVID-19

7 декабря 2021, 06:42
Фото: 1mediainvest.ru
Низкий процент вакцинации в 9 районах Башкирии, также власти на заседании оперативного штаба заявили, что на некоторых подлежащих вакцинации предприятиях процент привитых сотрудников составляет 40%.

Известно, что с 18 декабря работодатели будут обязаны отстранять работников, которые не завершили вакцинацию в срок. Помимо этого, в Роспотребнадзоре заявили, что проверки предприятий начнутся с 19 декабря и продолжатся после 30 декабря.

Так, на заседании оперативного штаба по коронавирусу первый вице-премьер РБ Рустам Муратов сообщил, что от темпов вакцинации отстает строительная отрасль — уровень вакцинации — выше 75%, однако есть и предприятия, коллектив которых привит только на 40%.

Между тем, аутсайдеры по вакцинации от COVID-19 были озвучены и среди муниципалитетов Башкирии. В частности, самые низкие показатели в Сибае, Октябрьском, Межгорье, а также Бижбулякском, Бакалинском, Бурзянском, Белебеевском, Федоровском и Белорецком районах. Отмечается, что процент привитых варьируется от 41% до 48%.

Замминистра здравоохранения Азат Рахматуллин тем временем озвучил районы, в которых наибольшие показатели по заболеваемости — это Бижбулякский, Бакалинский Белебеевский, Фёдоровский и Белорецкий районы.

Отмечается, что лидирующие позиции по вакцинации занимают Буздякский, Альшеевский, Чишминский, Чекмагушевский и Уфимский районы.

Всего в Башкирии, по данным оперштаба, от коронавирусной инфекции первым компонентом привито более 2 миллионов человек, а вторым — почти 1,8 миллиона местных жителей.

#Новости#Элина Сайфранова#Коронавирус COVID-19
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48