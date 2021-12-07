Названы города и районы Башкирии, где живут противники вакцинации от COVID-19

Между тем, аутсайдеры по вакцинации от COVID-19 были озвучены и среди муниципалитетов Башкирии. В частности, самые низкие показатели в Сибае, Октябрьском, Межгорье, а также Бижбулякском, Бакалинском, Бурзянском, Белебеевском, Федоровском и Белорецком районах. Отмечается, что процент привитых варьируется от 41% до 48%.