Названы города и районы Башкирии, где живут противники вакцинации от COVID-19

Известно, что с 18 декабря работодатели будут обязаны отстранять работников, которые не завершили вакцинацию в срок. Помимо этого, в Роспотребнадзоре заявили, что проверки предприятий начнутся с 19 декабря и продолжатся после 30 декабря.
Так, на заседании оперативного штаба по коронавирусу первый вице-премьер РБ Рустам Муратов сообщил, что от темпов вакцинации отстает строительная отрасль — уровень вакцинации — выше 75%, однако есть и предприятия, коллектив которых привит только на 40%.
Между тем, аутсайдеры по вакцинации от COVID-19 были озвучены и среди муниципалитетов Башкирии. В частности, самые низкие показатели в Сибае, Октябрьском, Межгорье, а также Бижбулякском, Бакалинском, Бурзянском, Белебеевском, Федоровском и Белорецком районах. Отмечается, что процент привитых варьируется от 41% до 48%.
Замминистра здравоохранения Азат Рахматуллин тем временем озвучил районы, в которых наибольшие показатели по заболеваемости — это Бижбулякский, Бакалинский Белебеевский, Фёдоровский и Белорецкий районы.
Отмечается, что лидирующие позиции по вакцинации занимают Буздякский, Альшеевский, Чишминский, Чекмагушевский и Уфимский районы.
Всего в Башкирии, по данным оперштаба, от коронавирусной инфекции первым компонентом привито более 2 миллионов человек, а вторым — почти 1,8 миллиона местных жителей.