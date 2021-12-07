Мэр Уфы предостерег водителей, чьи автомобили будут мешать уборке снега

На оперативном совещании в мэрии Уфы глава администрации Сергей Греков пригрозил водителям, чьи припаркованные автомобили будут мешать проезду снегоуборочной технике, эвакуатором.
— Необходимо, чтобы эвакуатор дежурил, и вовремя все машины, которые стоят на тротуарах, эвакуировал. Особенно на тех местах, где парковка вообще запрещена, — заявил Сергей Греков.
Помимо этого, начальник Управления коммунального хозяйства и благоустройства Уфы Рустем Хамитов сообщил, что с начала сезона коммунальные службы вывезли 172 275 кубометров снега, что превышает показатель предыдущих двух лет за аналогичный период в 4 раза.