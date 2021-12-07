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Мэр Уфы предостерег водителей, чьи автомобили будут мешать уборке снега

7 декабря 2021, 07:00
Фото: 1mediainvest.ru
Автомобили, которые будут мешать уборке снега, в частности, проезду снегоуборочной технике будет ждать эвакуация, сообщает Сергей Греков.

На оперативном совещании в мэрии Уфы глава администрации Сергей Греков пригрозил водителям, чьи припаркованные автомобили будут мешать проезду снегоуборочной технике, эвакуатором.

— Необходимо, чтобы эвакуатор дежурил, и вовремя все машины, которые стоят на тротуарах, эвакуировал. Особенно на тех местах, где парковка вообще запрещена, — заявил Сергей Греков.

Помимо этого, начальник Управления коммунального хозяйства и благоустройства Уфы Рустем Хамитов сообщил, что с начала сезона коммунальные службы вывезли 172 275 кубометров снега, что превышает показатель предыдущих двух лет за аналогичный период в 4 раза.

#Новости#Элина Сайфранова#Город
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