Мэр Уфы предостерег водителей, чьи автомобили будут мешать уборке снега

Помимо этого, начальник Управления коммунального хозяйства и благоустройства Уфы Рустем Хамитов сообщил, что с начала сезона коммунальные службы вывезли 172 275 кубометров снега, что превышает показатель предыдущих двух лет за аналогичный период в 4 раза.