Мэр Уфы заявил об отключении холодной воды в двух микрорайонах на сутки

- В микрорайоне Нижегородка планируется плановое отключение холодного водоснабжения, которое произойдет 8 декабря в 13 часов, вода должна появиться вновь уже 9 числа в 12 часов. Нужно обеспечить всем необходимым жителей, для того чтобы им было удобно и безопасно, - Сергей Греков.