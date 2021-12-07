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Posted 7 декабря 2021, 06:05

Published 7 декабря 2021, 06:05

Modified 17 октября 2022, 22:22

Updated 17 октября 2022, 22:22

Мэр Уфы заявил об отключении холодной воды в двух микрорайонах на сутки

7 декабря 2021, 06:05
Речь идет о микрорайонах Нижегородка и Затон. Причина отключения водоснабжения с 8 по 9 декабря заключается в аварийной ситуации на водоводе, сообщается в мэрии Уфы.

На оперативном совещании в мэрии Уфы объяснили ситуацию с отключением холодного водоснабжения в микрорайонах Нижегородка и Затон на сутки, а именно с 13:00 8 декабря до 12:00 9 декабря.

- В микрорайоне Нижегородка планируется плановое отключение холодного водоснабжения, которое произойдет 8 декабря в 13 часов, вода должна появиться вновь уже 9 числа в 12 часов. Нужно обеспечить всем необходимым жителей, для того чтобы им было удобно и безопасно, - Сергей Греков.

Известно, что в указанный период будет осуществляться врез нового водовода на участке от улицы Карла Маркса до улицы Ахметова. Так, отключение холодной воды будет осуществляться в микрорайоне Нижегородка, а в Затоне - понижение параметров давления холодного водоснабжения.

— В связи с аварийной ситуация на водоводе диаметров в 500 мм на участке от улицы Карла Маркса до улицы Ахметова проводится вывод его из эксплуатации и врез водовода диаметром 400 мм по улице Ущелья Малая Трактовая, — Рафаэль Ахметов.

Известно, что в зону полного отключения холодного водоснабжения в микрорайоне Нижегородка попадают 6 социально-значимых объекта, 4 котельные, 44 многоквартирные жилые дома, 1788 жилые дома частного сектора, 84 организации и 8,2 тысячи жителей.

Между тем, в зону пониженного давления в Затоне попадают 18 социально-значимых объекта, 76 многоквартирных домов, 1722 частных домов, 96 организаций.

Важно, отключение водоснабжения не влияет на функционирование системы теплоснабжения.

Отмечается, что определены места забора и раздачи воды, а одиноким пенсионерам вода будет доставляться на дом.

#Элина Сайфранова#Общество#Новости
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