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Кинотеатры могут отказаться от новогоднего фильма «Ёлки-8» с уфимцами в кадре

7 декабря 2021, 11:01
Фото: фото из соцсетей
7 декабря об отказе четырех крупнейших сетей кинотеатров России от проката новой серии из-за скорого выхода картины на онлайн-площадки сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

7 декабря не самая радостная новость пришла от четырех крупнейших сетей российских кинотеатров, по информации издания все они решили отказаться от проката очередной восьмой части новогодней кинофраншизы «Елки-8». Причина подобного решения сетей – очень скорый выход картины на площадку онлайн-кинотеатров, что в теории может минимизировать выручку от проката кинокартины, которая запланирована на 16 декабря, в то время как онлайн-кинотеатры будут готовы выпустить премьеру аккурат перед праздником, 30 декабря. Две недели не кажутся сетям сроком достаточным для того, чтобы собрать ожидаемую выручку.

С оглядкой на положения кинотеатров, посещаемость которых существенно снизилась из-за ограничений пандемии и требований от гостей сертификатов о вакцинации подобные опасения не кажутся пустыми.

Напомним, 28 ноября привитые и переболевшие коронавирусом уфимцы приняли участие в съемках массового эпизода самой популярной кинофраншизы России.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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