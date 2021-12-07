Кинотеатры могут отказаться от новогоднего фильма «Ёлки-8» с уфимцами в кадре

7 декабря не самая радостная новость пришла от четырех крупнейших сетей российских кинотеатров, по информации издания все они решили отказаться от проката очередной восьмой части новогодней кинофраншизы «Елки-8». Причина подобного решения сетей – очень скорый выход картины на площадку онлайн-кинотеатров, что в теории может минимизировать выручку от проката кинокартины, которая запланирована на 16 декабря, в то время как онлайн-кинотеатры будут готовы выпустить премьеру аккурат перед праздником, 30 декабря. Две недели не кажутся сетям сроком достаточным для того, чтобы собрать ожидаемую выручку.