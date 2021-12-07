Глава Башкирии честно рассказал, зачем поехал в Беларусь

Радий Хабиров рассказал в своих соцсетях о рабочей поездке в Республику Беларусь. По словам главы региона, Башкирия заинтересована в экономическом сотрудничестве в сфере сельского хозяйства и машиностроения. Вместе с Хабировым в поездке также приняли участие руководители сорока предприятий из региона.