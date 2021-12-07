Глава Башкирии честно рассказал, зачем поехал в Беларусь

Радий Хабиров рассказал в своих соцсетях о рабочей поездке в Республику Беларусь. По словам главы региона, Башкирия заинтересована в экономическом сотрудничестве в сфере сельского хозяйства и машиностроения. Вместе с Хабировым в поездке также приняли участие руководители сорока предприятий из региона.
"У нас очень тёплые, добрые отношения. В Башкортостане проживает большая белорусская диаспора, которая трепетно сохраняет свою культуру. Так что мы приехали развивать и усиливать наши торгово-экономические отношения, обмениваться культурным опытом," - написал Хабиров.
Также он подчеркнул, что Башкортостан и Беларусь связывают общие корни. По словам главы, во время нашествия Наполеона на белорусской земле погибли башкирские воины. Кроме того, во время Великой Отечественной войны Беларусь первая приняла удар немецкой армии.
Ранее стало известно, что из бюджета республики на рабочую поездку чиновников выделили 5,3 миллиона рублей. Об этом свидетельствовал соответствующий тендер на осуществление авиаперелетов на портале Госзакупок.