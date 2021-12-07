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Эксперты ожидают простои заводов в Европе из-за подорожания газа

7 декабря 2021, 08:09
Фото: pixabay.com
Ряд экспертов прогнозируют остановку промышленных предприятий в Европе из-за малых запасов газа в хранилищах и вероятного скачка цен на него. Стоимость кубометра голубого топлива в ЕС зафиксирована на уровне $1 тыс.

Холодная зима и весна этого года заставила Европу использовать много топлива из

подземных хранилищ, при том, что азиатские покупатели, в частности КНР, в этом году конкурировали за спотовые объемы, что также оказало влияние на рост цен, передает iz.ru.

По словам управляющего партнера WMT Consult Екатерины Косаревой, даже российские газовые поставщики не смогут спасти ЕС от замерзания, а цены на голубое топливо в Европе будут расти дальше.

Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач заявил, что «Северный поток — 2» может получить разрешение на запуск во второй половине зимы, особенно если риски газового дефицита станут реальными.

При плохом сценарии холодная зима приведет к остановке промышленных предприятий, допустил старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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