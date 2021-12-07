45 ударов в минуту.Как уфимка едва не попала в госпиталь с COVID-19, которого не было

26 ноября, пятница. К концу подошла рабочая неделя, на улице царила достаточно неплохая погода. Не верьте ей, она весьма обманчива. Под окном моего подъезда плакал котенок, да так неистово, что не попытаться помочь ему было невозможно.
Рыжий пушистик требовал внимания, и, вооружившись пакетом корма, я отправилась к нему на помощь. К своему стыду, силы оказались не равны, котенок истошно орал, но не шел навстречу. Желание помочь хвостатому пересилило даже здравый смысл — вылазка за котом продолжалась в домашнем спортивном костюме, без шапки, в одних кроссовках, даже без намека на носки. Час я прокискискала под машинами, с трудом-таки накормила зверюшку и отправилась в дом.
Дома покашливал ребенок, в чем тоже в конце осени мало удивительного, тем более последние дни то и дело заявляют о высокой заболеваемости среди детей. Суббота прошла смазанно, но без эксцессов. Во всяком случае у меня. А моя первоклассница заболела, однако болезнь проходила обыденно — кашель, температура, сопли, которые при адекватном лечении, знакомом всем родителям, безвозвратно исчезали.
И если к вечеру воскресенья ребенок пошел на поправку, то я похвастаться этим никак не могла. Температура наконец-то поднялась до 38 градусов. Переносить её было достаточно терпимо, никаких адских мук я не испытывала. Дискомфорт, но с кем не бывает. Только вот на работе с температурой в наше время никого не ждут, да и правильно делают. Посему, мужественно отработав половину рабочего дня понедельника и проведя вторую его половину в постели, я-таки запланировала посещение поликлиники. Радовало лишь то, что я вакцинирована, что вселяло какие-то надежды на то, что это предприятие обойдется малой кровью.
Бог ты мой, сколько же было написано громких заметок о происходящем в инфекционных боксах больниц и поликлиник за период пандемии! Такая история есть в закромах наверняка у каждого уфимца. Вход в поликлинику для температурящих больных оборудован отдельно, с торца здания. Маленький предбанник, затем еще один, затем две двери — в одной идет забор для анализов, в основном, там берут мазки и делают ПЦР-тесты.
Аккурат между этими дверями вместо привратника расположилась милая женщина-регистратор, спрашивает паспорт, температуру, симптомы, провожает за другую дверь, где в одном кабинете всех подозрительно температурящих пациентов принимают сразу два терапевта. И да, не та ситуация, чтобы сетовать на то, что демонстрировать свои телеса приходится при товарище по несчастью другого пола. Неловко отворачиваемся, коленками придерживая куртки и прочую амуницию, с горем пополам озвучиваем докторам свое состояние.
Не буду задерживаться на всяческих мелких недочетах в духе тесных кабинетов, отсутствия медицинских сестер и других неприятных, но терпимых вещей, — условия полевые, и главное — выжить. Мои легкие наконец-то слушает врач. Дышу долго, старательно, получаю срочное направление не только на ПЦР-тест, но и на рентген грудной клетки, благо, находится данное отделение в пяти минутах ходьбы. CITO есть CITO, исследование делают и выдают заключение на руки. Глядя на него, я задумалась, какой же простор дает человеку медицинская терминология и пространственность формулировок.
В руках с характерным звуком колыхалась рентгенограмма, к ней прилагался белый лист бумаги — не исключена двухсторонняя пневмония легких (возможно, вирусной этиологии). В период пандемии столь непрозрачного намека на свой диагноз очень сложно не понять, но продолжаем действовать так, как должны, и возвращаемся к доктору. Ему тоже стоит увидеть мой снимок и предположения рентгенологов на мой счет.
Как только терапевт увидела результаты рентгена, мне тут же предложили госпитализацию в стационар, надо догадываться, в местный ковидный госпиталь. Ложиться туда совсем не хотелось, а значит надо было писать отказ, где я красочно согласилась со всеми вероятными и маловероятными последствиями для жизни и здоровья, включая мою смерть. Пообещав, что в смерти своей винить никого не буду, я все-таки сдала ПЦР-тест и была такова.
Доктор не только предупреждала о том, что без лечения я могу отдать богу душу, но и говорила, что лечиться мне абсолютно необходимо строго по представленной на бумаге схеме. Не думаю, что уместно раскрывать эти алгоритмы в открытом доступе, но призрачно намекну, что полагалось мне отнюдь не только теплое и обильное питье и полноценный отдых, а также гормоны в конских дозировках, противовирусные и другие серьезные средства. В общей сложности поход в аптеку встал в сумму около четырех тысяч рублей — кое-что из лекарств все-таки было дома.
Первые пару уколов гормона дались легко, препарат был до боли знаком моей многострадальной спине, которая неоднократно получала подобное лечение от врачей неврологического профиля. Давление упало, вместе с ним пульс и аппетит. Температура, к слову, исчезла тот же день, когда я попала в поликлинику. То ли от страха, то ли еще по каким-то причинам температура больше не поднималась, но лечиться я не бросала, опасаясь красочных последствий, которые мне описал доктор в боксе для температурящих больных. Ведь моя смерть, если что, будет только на моей совести.
Рабочая неделя закружила и на больничном. Подоспел отрицательный ПЦР-тест, который оказался таковым и у меня, и у всех приболевших одновременно со мной домочадцев. На руках тем временем было и направление на компьютерную томографию в республиканскую больницу. Здесь нечего сказать — маска на мне, и я в такси, а выхода другого нет, хочешь ты или не хочешь заражать других — перемещаться в пространстве придется. Компьютерная томография тоже оказалась пройдена, я отправилась домой, искренне веря в то, что мои передвижения не станут роковыми для эпидемиологической ситуации в городе.
Пятница стала рубиконом. ПЦР-отрицательный, КТ «чистая», никакого ковида нет и в помине. Отрицательными результатами может похвалиться вся моя семья. После окончания рабочего дня я пробралась в поликлинику, желая закрыть больничный лист. Оказавшись на стульчике в кабинете врача, я, словно провинившаяся школьница, выслушивала нотации о том, зачем четыре дня колола конские дозировки гормонов и жевала столько же обильные горсти противовирусных препаратов, ведь у меня всего-то остеохондроз грудного отдела позвоночника.
Долго ли коротко, больничный мне все-таки закрыли. И вечер пятницы я провела именно так, как и мечтала провести каждый вечер на протяжении всей недели — лежа в постели. Однако отдых в комфорте неожиданно затянулся, всю субботу я попросту не могла соскрести себя с кровати, хотя и совершала тщетные попытки проявить какую-либо гражданскую или хотя бы семейную активность.
Не вышло! Суббота прошла во сне, никакие домашние дела или же самые увлекательные перспективы выходного дня не мотивировали ни на что. Причиной моего состояния в том числе было и давление, о котором к своим 30 годам слышала я, конечно, немало, но эмпирически знала недостаточно. Повышенное давление — это очень тяжело! Пользуясь случаем, выражаю сопереживание и сочувствие всем гипертоникам России и мира.
Воскресенье началось в обнимку с тонометром, который на этот раз рекомендовал обратить внимание на низкий пульс. 45 ударов в минуту — это совсем не шутки для молодой относительно здоровой женщины. Гормона уже несколько дней не поступало в мои ткани, но организм, видимо, приходил в себя и потихоньку сдавался, понимая, что его больше не будут насиловать гормонами, которые адекватные люди не употребляют без серьезных на то показаний.
К слову, последствия лечения цветут пышным цветом, именно им разошлись по моему лбу равнины прыщей, которыми до этого момента я как половозрелая дама не славилась. Украсил мой уже не такой уж свежий лик и нехилый отек, тело от голодной недели похудело, а лицо раздуло, будто бы выходные дни были посвящены не отдыху и восстановлению, а употреблению горячительных напитков в неадекватных количествах. Обеденный перерыв понедельника прошел лежа, аппетит не вернулся, как и былая прыть, которая в общем-то жизненно необходима любому работающему человеку в конце года.
Эта история не призыв, не рекомендация и даже не размышление. Каждый божий день мы пишем и читаем о коронавирусе, медицине, здравоохранении и других очень важных вещах. Я не берусь и никогда не возьмусь судить врача, который назначает гормоны в целях перестраховки — лучше 1000 раз опухнуть и покрыться прыщами, чем один раз умереть.
Я отдаю себе отчет в том, что делается это во благо. Однако думать о том, что было бы со мной, согласись я в тот вторник на госпитализацию в ковидный госпиталь, тоже не хочется. Из отделения меня бы точно не выпустили — зато материала для журналистской работы набрала бы я наверняка великое множество. Конечно, никто не стал бы залечивать невыявленный коронавирус, да и кому нужен еще один пациент — койки по-прежнему важны и нужны, статистика по коронавирусу известна всем. Но все-таки остается легкое послевкусие после затратного лечения, которое ни от чего меня не вылечило, а местами, можно сказать, и покалечило.
На этой ноте остается лишь перебраться от компьютера на диван и тихонечко ждать, когда уже станет легче. Берегите свое здоровье и с умом слушайте рекомендации врачей. И, конечно же, прививайтесь. Вполне вероятно, что моя история оказалась с хэппи-эндом именно по этой причине.