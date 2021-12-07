45 ударов в минуту.Как уфимка едва не попала в госпиталь с COVID-19, которого не было

Я отдаю себе отчет в том, что делается это во благо. Однако думать о том, что было бы со мной, согласись я в тот вторник на госпитализацию в ковидный госпиталь, тоже не хочется. Из отделения меня бы точно не выпустили — зато материала для журналистской работы набрала бы я наверняка великое множество. Конечно, никто не стал бы залечивать невыявленный коронавирус, да и кому нужен еще один пациент — койки по-прежнему важны и нужны, статистика по коронавирусу известна всем. Но все-таки остается легкое послевкусие после затратного лечения, которое ни от чего меня не вылечило, а местами, можно сказать, и покалечило.