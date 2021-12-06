Заключенный напал на работника колонии на Ставрополье из-за сотовых телефонов

Как пишет 360tv.ru, беспилотник, круживший над колонией, сбросил на ее территорию сверток с двумя сотовыми телефонами. Незаконный груз предназначался осужденному за незаконное хранение и торговлю наркотиками.
Работники исправительного учреждения помешали заключенному забрать груз, но отдавать бандероль мужчина не захотел и пнул одного из надзирателей ногой в голову, нанеся ему серьезный удар.
Врачи, приехавшие на место, диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. В данный момент по факту нападения на надзирателя ведут проверку и решают вопрос о возбуждении дела по УК РФ.