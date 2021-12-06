«Я каждый раз переживаю»: глава Башкирии поделился с чиновниками важным беспокойством

На оперативном совещании в Правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров рассказал, что его беспокоит упадок общения властей с народом. Связывает это глава именно с введенными ограничениями.
— Я каждый раз переживаю из-за наших с вами ограничений мы начали меньше общаться с людьми <…> есть определенный недостаток и общения, и информирования. Это мы обсудим еще, — Радий Хабиров.
Напомним, что о подобном беспокойстве Радий Хабиров говорит не первый раз. В январе этого года, глава Башкирии уже призывал чиновников налаживать живое общение с народом. В частности, Хабиров отмечал, что представители власти «перестали разговаривать с людьми. Перестали с людьми встречаться», а также перестали давать жителям ответы живьем, а «не отписками», в результате чего общество народ «реще больше раздражается».