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«Я каждый раз переживаю»: глава Башкирии поделился с чиновниками важным беспокойством

6 декабря 2021, 08:30
Фото: 1mediainvest.ru
Беспокойство главы Башкирии вызвано ограничениями и недостатком общения с людьми.

На оперативном совещании в Правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров рассказал, что его беспокоит упадок общения властей с народом. Связывает это глава именно с введенными ограничениями.

— Я каждый раз переживаю из-за наших с вами ограничений мы начали меньше общаться с людьми <…> есть определенный недостаток и общения, и информирования. Это мы обсудим еще, — Радий Хабиров.

Напомним, что о подобном беспокойстве Радий Хабиров говорит не первый раз. В январе этого года, глава Башкирии уже призывал чиновников налаживать живое общение с народом. В частности, Хабиров отмечал, что представители власти «перестали разговаривать с людьми. Перестали с людьми встречаться», а также перестали давать жителям ответы живьем, а «не отписками», в результате чего общество народ «реще больше раздражается».

#Новости#Элина Сайфранова#Политика
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