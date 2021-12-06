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Власти Кубы защитят прибывших в страну российских туристов

6 декабря 2021, 14:07
Фото: pxhere.com
По утверждению советника по вопросам туризма кубинского посольства в РФ Хуана Карлоса Эскалоны, власти Кубы в первую очередь озабочены защитой здоровья населения и иностранных туристов во время пандемии коронавируса.

Как сообщает tass.ru со ссылкой на слова советника, туризм во время пандемии коронавируса является рискованным занятием, но на Кубе всегда уделялось огромное значение защите здоровья и жизни как своего населения, так и прибывающих сюда гостей из других стран.

“Нет ничего важнее здоровья людей”, - поясняет он позицию властей. И экономические интересы не могут быть выше этого.

У кубинцев, по его словам, получилось добиться очень высокой степени вакцинации. Эпидемию коронавируса на Кубе взяли под контроль почти полностью, и то, что в стране могут появиться новые волны COVID-19, Эскалона считает маловероятным. Можно говорить о существовании на острове гарантированного коллективного иммунитета от данного заболевания. Он помог Кубе стать одной из самых безопасных стран для туристов с эпидемиологической точки зрения.

Сегодня кубинские власти говорят о доступности для туристов из РФ всех туристических объектов. Причем на Кубе к российским туристам отношение не только как к иностранцам. Между Кубой и РФ давно сложились дружеские отношения, которые не ограничиваются только правительственными рамками. Эскалона называет их крепкой дружбой, проверенной временем.

Санитарными властями Кубы с 15 ноября было принято решение об отмене всех внутренних ограничений для жителей страны и туристов. Последние обязаны представить документ о пройденной ими вакцинации. Он может быть заменен и справкой об имеющемся отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, полученном за 72 часа до момента вылета из страны пребывания.

Сегодня на Кубе стараются восстановить свое значение для россиян как привлекательного туристического направления. В "Аэрофлоте" уже сообщили о том, что возобновляются полеты в Гавану с декабря. По данным туроператоров, вырастет частота рейсов на известный своими океанскими пляжами курорт Варадеро даже из других российских городов. Сохраняются рейсы на остров Кайо-Коко.

Эскалона выразил надежду, что в ближайшие дни последует объявление и о том, что открываются рейсы в кубинские города Санта-Клара, Камагуэй и Ольгин. Эти туристические направления были известны своей популярностью среди российских туристов до пандемии.

Эскалона рассказал об открытии Кубой всех своих аэропортов и внутренних границ. При этом обязательным условием является обеспечение высокого уровня безопасности для прилетающих сюда туристов.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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