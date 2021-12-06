Власти Кубы защитят прибывших в страну российских туристов

У кубинцев, по его словам, получилось добиться очень высокой степени вакцинации. Эпидемию коронавируса на Кубе взяли под контроль почти полностью, и то, что в стране могут появиться новые волны COVID-19, Эскалона считает маловероятным. Можно говорить о существовании на острове гарантированного коллективного иммунитета от данного заболевания. Он помог Кубе стать одной из самых безопасных стран для туристов с эпидемиологической точки зрения.