Власти Кубы защитят прибывших в страну российских туристов

Как сообщает tass.ru со ссылкой на слова советника, туризм во время пандемии коронавируса является рискованным занятием, но на Кубе всегда уделялось огромное значение защите здоровья и жизни как своего населения, так и прибывающих сюда гостей из других стран.
“Нет ничего важнее здоровья людей”, - поясняет он позицию властей. И экономические интересы не могут быть выше этого.
У кубинцев, по его словам, получилось добиться очень высокой степени вакцинации. Эпидемию коронавируса на Кубе взяли под контроль почти полностью, и то, что в стране могут появиться новые волны COVID-19, Эскалона считает маловероятным. Можно говорить о существовании на острове гарантированного коллективного иммунитета от данного заболевания. Он помог Кубе стать одной из самых безопасных стран для туристов с эпидемиологической точки зрения.
Сегодня кубинские власти говорят о доступности для туристов из РФ всех туристических объектов. Причем на Кубе к российским туристам отношение не только как к иностранцам. Между Кубой и РФ давно сложились дружеские отношения, которые не ограничиваются только правительственными рамками. Эскалона называет их крепкой дружбой, проверенной временем.
Санитарными властями Кубы с 15 ноября было принято решение об отмене всех внутренних ограничений для жителей страны и туристов. Последние обязаны представить документ о пройденной ими вакцинации. Он может быть заменен и справкой об имеющемся отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, полученном за 72 часа до момента вылета из страны пребывания.
Сегодня на Кубе стараются восстановить свое значение для россиян как привлекательного туристического направления. В "Аэрофлоте" уже сообщили о том, что возобновляются полеты в Гавану с декабря. По данным туроператоров, вырастет частота рейсов на известный своими океанскими пляжами курорт Варадеро даже из других российских городов. Сохраняются рейсы на остров Кайо-Коко.
Эскалона выразил надежду, что в ближайшие дни последует объявление и о том, что открываются рейсы в кубинские города Санта-Клара, Камагуэй и Ольгин. Эти туристические направления были известны своей популярностью среди российских туристов до пандемии.
Эскалона рассказал об открытии Кубой всех своих аэропортов и внутренних границ. При этом обязательным условием является обеспечение высокого уровня безопасности для прилетающих сюда туристов.