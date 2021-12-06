Власти Башкирии заявили о положительном влиянии осенних каникул на ситуацию с ковидом

На оперативном совещании в Правительстве Башкирии глава регионального управления Роспотребнадзора Анна Казак заявила, что осенние каникулы положительно сказались на эпидемиологической ситуации в школах республики. В частности, снизилось количество классов, отправленных на карантин.
— Продление осенних каникул возымело положительное влияние. На первой неделе после завершения каникул были введены ограничительные мероприятия только в 7 классах школ. На отметить, что перед каникулами данный показатель составлял 623 класса,— Анна Казак