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Власти Башкирии заявили о положительном влиянии осенних каникул на ситуацию с ковидом

6 декабря 2021, 07:29
Фото: 1mediainvest.ru
После завершения продленных осенних каникул количество классов, которые были отправлены на карантин по COVID-19, существенно сократилось, сообщает глава Роспотребнадзора Башкирии.

На оперативном совещании в Правительстве Башкирии глава регионального управления Роспотребнадзора Анна Казак заявила, что осенние каникулы положительно сказались на эпидемиологической ситуации в школах республики. В частности, снизилось количество классов, отправленных на карантин.

— Продление осенних каникул возымело положительное влияние. На первой неделе после завершения каникул были введены ограничительные мероприятия только в 7 классах школ. На отметить, что перед каникулами данный показатель составлял 623 класса,— Анна Казак

#Новости#Элина Сайфранова#Политика
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