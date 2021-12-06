Власти Башкирии напомнили о скором отстранении непривитых от COVID-19 от работы

В Башкирии обязательная вакцинация была введена для более 30 отдельных категорий граждан сначала 13 октября, а после, 12 ноября, для промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
Так, согласно постановлению, с 18 декабря работодатели обязаны будут отстранять сотрудников, которые не прошли вакцинацию от COVID-19, без сохранения заработной платы. Далее, уже с 30 декабря отстранения коснутся оставшихся предприятий.
— У нас есть два срока. Первый срок — 18 декабря. У нас уже есть часть предприятий, которые имеют право отстранять. Мы уже обговаривали с частью предприятий, что в общем вакцинировано должно быть не менее 80% от коллектива. С 30 декабря, у нас вступает норма для предприятий промышленного сектора, сельскохозяйственных предприятий.глава Роспотребнадзора Башкирии Анна Казак