Власти Башкирии напомнили о скором отстранении непривитых от COVID-19 от работы

— У нас есть два срока. Первый срок — 18 декабря. У нас уже есть часть предприятий, которые имеют право отстранять. Мы уже обговаривали с частью предприятий, что в общем вакцинировано должно быть не менее 80% от коллектива. С 30 декабря, у нас вступает норма для предприятий промышленного сектора, сельскохозяйственных предприятий.глава Роспотребнадзора Башкирии Анна Казак