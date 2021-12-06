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Власти Башкирии напомнили о скором отстранении непривитых от COVID-19 от работы

6 декабря 2021, 07:45
Фото: 1mediainvest.ru
Отстранения первой категории работников начнутся с 18 декабря, а работников промышленных предприятий — с 30 декабря, сообщает руководитель республиканского Роспотребнадзора Анна Казак.

В Башкирии обязательная вакцинация была введена для более 30 отдельных категорий граждан сначала 13 октября, а после, 12 ноября, для промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Так, согласно постановлению, с 18 декабря работодатели обязаны будут отстранять сотрудников, которые не прошли вакцинацию от COVID-19, без сохранения заработной платы. Далее, уже с 30 декабря отстранения коснутся оставшихся предприятий.

— У нас есть два срока. Первый срок — 18 декабря. У нас уже есть часть предприятий, которые имеют право отстранять. Мы уже обговаривали с частью предприятий, что в общем вакцинировано должно быть не менее 80% от коллектива. С 30 декабря, у нас вступает норма для предприятий промышленного сектора, сельскохозяйственных предприятий.глава Роспотребнадзора Башкирии Анна Казак

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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