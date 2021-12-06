В Уфе сотрудник кафе получил ожоги лица и рук при выносе горящего масла

Сообщается, что работник споткнулся на кухне размером 4 на 8 метра, в результате чего масло попало на участки тела. Мужчина был госпитализирован в ожоговое отделение городской больницы № 18. Состояние уфимца врачи оценивают как средней тяжести, на данный момент он находится в палате.