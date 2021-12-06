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В Уфе сотрудник кафе получил ожоги лица и рук при выносе горящего масла

6 декабря 2021, 15:19
Фото: 1mediainvest.ru
Как сообщили в МЧС, мужчина споткнулся, когда выносил загоревшееся масло.

В Уфе в ресторане быстрого питания на улице Новоселов сотрудник получил ожоги рук, ног и лица первой степени в тот момент, когда выносил горящее масло. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике.

Сообщается, что работник споткнулся на кухне размером 4 на 8 метра, в результате чего масло попало на участки тела. Мужчина был госпитализирован в ожоговое отделение городской больницы № 18. Состояние уфимца врачи оценивают как средней тяжести, на данный момент он находится в палате.

Масло потушили до того, как приехали пожарные. В настоящее время расследование возгорания проводит дознаватель МЧС России.

#Новости#Анастасия Денисенко#Происшествия
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