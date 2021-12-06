В Уфе до февраля 2022 года будет закрыт проезд в микрорайоне Затон

Стало известно, что в уфимском микрорайоне Затон до февраля 2022 года будет закрыт проезд от улицы Летчиков до школы № 128. Как уточняю в пресс-службе администрации города, во время перекрытия участка будут прокладываться инженерные коммуникации для новой поликлиники.