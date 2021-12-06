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В Уфе до февраля 2022 года будет закрыт проезд в микрорайоне Затон

6 декабря 2021, 12:07
Фото: 1mediainvest.ru
Из-за проведения ремонтных работ перекроют участок от улицы Летчиков до школы № 128. В пресс-службе мэрии Уфы отмечают, что жителям предложен альтернативный путь.

Стало известно, что в уфимском микрорайоне Затон до февраля 2022 года будет закрыт проезд от улицы Летчиков до школы № 128. Как уточняю в пресс-службе администрации города, во время перекрытия участка будут прокладываться инженерные коммуникации для новой поликлиники.

Так, в связи с ремонтными работами для жителей города организован альтернативный проезд к жилым домам, детскому саду № 330 и школе № 128 через улицу Сержанта Пашкова. Отмечается, что подрядчик провел отсыпку инертным материалом дополнительной полосы по ул. Сержанта Пашкова для »недопущения серьезных затруднений для движения автотранспорта».

Схема нового проезда:

Фото: ufacity.info

#Новости#Элина Сайфранова#Город
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