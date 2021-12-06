В центре Уфы был замечен бронетранспортер и легковой автомобиль военной полиции

6 декабря жители башкирской столицы могли наблюдать в центре города на оживленном перекрестке сразу несколько военных автомобилей, а именно бронетранспортер и легковой автомобиль военной полиции, кадры проезда техники по центральной улице Ленина опубликовали на своем ютуб-канале корреспонденты ГТРК «Башкортостан».
По данным журналистов прибытие в город тяжелой техники связано со скорым приездом в столицу региона высокопоставленных офицеров военной полиции Центрального военного округа. Дополнительно сообщается, что сборы руководящего состава состоятся на базе вуза УГАТУ, их посетят около 50 человек личного состава.