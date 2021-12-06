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В центре Уфы был замечен бронетранспортер и легковой автомобиль военной полиции

6 декабря 2021, 07:00
Фото: Скриншот ГТРК Башкортостан.
Утром 6 декабря военная техника перекрыла улицу Ленина, что связано с грядущим прибытием в столицу Башкирии высокопоставленных офицеров военной полиции Центрального военного округа, сообщает ГТРК «Башкортостан».

6 декабря жители башкирской столицы могли наблюдать в центре города на оживленном перекрестке сразу несколько военных автомобилей, а именно бронетранспортер и легковой автомобиль военной полиции, кадры проезда техники по центральной улице Ленина опубликовали на своем ютуб-канале корреспонденты ГТРК «Башкортостан».

По данным журналистов прибытие в город тяжелой техники связано со скорым приездом в столицу региона высокопоставленных офицеров военной полиции Центрального военного округа. Дополнительно сообщается, что сборы руководящего состава состоятся на базе вуза УГАТУ, их посетят около 50 человек личного состава.

#Новости#Ирина Деревянчук#Город
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