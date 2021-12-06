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В Башкирии руководителем «Газпром нефтехим Салават» назначен Леонид Алехин

6 декабря 2021, 04:17
Фото: 1mediainvest
2 декабря Леонида Алехина, заслуженного химика Татарстана, представили коллективу предприятия, сообщили в пресс-службе правительства Башкирии.

В конце прошлой недели в башкирском Салавате коллективу предприятия «Газпром нефтехим Салават» представили нового руководителя – 66 летнего заслуженного химика Татарстана Леонида Алехина, который с 2012 года занимал пост генерального директора «Танеко» (входит в группу компаний «Татнефть»).

Ранее пресс-служба правительства Башкирии сообщала и о том, что с Леонидом Алехиным встречался и глава Башкирии Радий Хабиров, произошло это в ходе рабочего визита главы региона в Салават сразу после его планового отпуска.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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