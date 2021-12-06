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В Башкирии лейбл Элвина Грея за 15 400 рублей ищет вокалиста со знанием китайского

6 декабря 2021, 05:37
Фото: фото из соцсетей
6 декабря интересную вакансию от музыкального лейбла советника Радия Хабирова показала «КП-Уфа».

Очень интересная и местами неоднозначная вакансия появилась не так давно на федеральной базе вакансий «Работа России». Музыкальный лэйбл артиста башкирской и татарской эстрады, а по совместительству советника главы Башкирии Радика Юльякшина, более известного как Элвин Грей разыскивает певца с богатым опытом и скромными запросами.

Соискателю необходимо иметь высшее музыкальное образование, а также выработку пятилетнего стажа в качестве вокалиста в коллективе. Безусловно кандидат должен обладать как выдающимися сценическими данными, так и вокальными. Удивительнее всего в тексте объявления звучит строчка о необходимости иметь «широкое признание зрителей и общественности».

Но таланта, опыта и умения пользоваться программами звукозаписи недостаточно, нужно писать музыку и тексты и конечно же в совершенстве владеть английским и китайским языками. Однако обмен кажется справедливым — за этот скромный список обязанностей кандидату предложат ненормированный график и заработную плату аж от 15 400 рублей.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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