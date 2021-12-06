В Башкирии лейбл Элвина Грея за 15 400 рублей ищет вокалиста со знанием китайского

Но таланта, опыта и умения пользоваться программами звукозаписи недостаточно, нужно писать музыку и тексты и конечно же в совершенстве владеть английским и китайским языками. Однако обмен кажется справедливым — за этот скромный список обязанностей кандидату предложат ненормированный график и заработную плату аж от 15 400 рублей.