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В Башкирии из-за нарушений в 2021 году были изъяты сигареты на сумму 2,9 млн рублей

6 декабря 2021, 08:07
Фото: 1mediainvest.ru
Причиной изъятия продукции у торговых организаций послужили нарушения. Помимо этого, также на объекты организации были наложены штрафы на сумму более 2 миллионов рублей, сообщает глава Роспотребнадзора Башкирии.

На оперативном совещании в Правительстве Башкирии глава регионального управления Роспортребнадзора Анна Казак заявила, что за 2021 год было проверено 678 организаций торговли, из которых в 454 объектах были обнаружены нарушения. Так, было изъято 49 тысяч пачек сигарет на сумму 2,9 миллиона рублей. Помимо этого, были наложены штрафы на сумму более 2 миллионов рублей.

— В этом году у нас в 1,4 раза увеличились обращения от граждан и общественных организаций о реализации территории республики табачной продукции без специальных акцизных марок и маркировок средствами идентификации, а также обращения по никотиносодержащим продукциям с открытой выкладкой в торговом зале, Анна Казак

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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