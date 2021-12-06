В Башкирии из-за нарушений в 2021 году были изъяты сигареты на сумму 2,9 млн рублей

На оперативном совещании в Правительстве Башкирии глава регионального управления Роспортребнадзора Анна Казак заявила, что за 2021 год было проверено 678 организаций торговли, из которых в 454 объектах были обнаружены нарушения. Так, было изъято 49 тысяч пачек сигарет на сумму 2,9 миллиона рублей. Помимо этого, были наложены штрафы на сумму более 2 миллионов рублей.