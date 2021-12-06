Учительница английского языка из Башкирии побывала на капитал-шоу «Поле чудес»

30 ноября фото учительницы английского языка из села Шафраново Альшеевского района Башкирии в компании телеведущего капитал-шоу «Поле чудес» появилось в социальных сетях. Фанзиля Хазигалиева исполнила свою заветную мечту, помогли в этом женщине её дети, которые приурочили событие к празднованию дня Матери.