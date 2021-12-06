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Учительница английского языка из Башкирии побывала на капитал-шоу «Поле чудес»

6 декабря 2021, 04:57
Фото: vk.com/vraewke
30 ноября фото Фанзили Хазигалиевой в телестудии рядом с ведущим телепередачи Леонидом Якубовичем появилось в социальных сетях.

30 ноября фото учительницы английского языка из села Шафраново Альшеевского района Башкирии в компании телеведущего капитал-шоу «Поле чудес» появилось в социальных сетях. Фанзиля Хазигалиева исполнила свою заветную мечту, помогли в этом женщине её дети, которые приурочили событие к празднованию дня Матери.

На телепередаче Фанзиля Хазигалиева выступала с группой поддержки. Компанию ей составил директор Раевской школы искусств Наиль Садыков, который виртуозно играл на курае с юным кураистом Рамазаном Садыковым.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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