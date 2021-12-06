Следствие обвиняет свердловского куратора Универсиады-2023 во множестве преступлений

Напомним, ранее Пьянкова уже обвиняли в растрате, мошенничестве, злоупотреблении служебным положением и повреждении объектов культурного наследия. Следователи считают, что чиновник совершил все это, будучи министром по управлению государственным имуществом Свердловской области, пишет tagilcity.ru.
Среди вменяемых эпизодов неоднократное получение взяток общей суммой более 25 млн рублей за оказание содействия в приобретении государственными предприятиями помещений в Екатеринбурге по улице Репина, получение взятки в 11 млн рублей за оказание содействия в приобретении в государственную собственность здания в Екатеринбурге по улице Крестинского, получение взятки 2 млн рублей за продление срока договора аренды земельного участка.
Помимо этого, Пьянков обвинялся в растрате 55 млн рублей при покупке в государственную стоимость одного из строений. Эпизод связан с проведением в Екатеринбурге мероприятий в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в 2018 году.
По версии следствия, в 2012 году будущий глава МУГИСО создал ОПГ, занимавшуюся получением денег через фирмы-пустышки и выводом бюджетных средств. В группе было 12 человек, ей предъявлено более 10 обвинений. Среди озвученных эпизодов имитация реставрации исторических зданий, выкуп за госсредства по завышенным ценам, занижение стоимости земли при продаже и не только.
Примечательно то, что Пьянков все еще на свободе, несмотря на 14 пунктов обвинения и причиненный стране ущерб более чем в 500 млн рублей. Он даже немного посидел в СИЗО, но после выхода под подписку о невыезде губернатор Свердловской области Куйвашев назначил его заместителем председателя рабочей группы по повышению инвестпривлекательности ЖКХ. После этого он становится советником главы региона.
В мае 2021 года Евгений Куйвашев назначил Алексея Пьянкова ответственным за подготовку к проведению саммита Sport Accord и Универсиады 2023 года в Екатеринбурге.