Следствие обвиняет свердловского куратора Универсиады-2023 во множестве преступлений

Примечательно то, что Пьянков все еще на свободе, несмотря на 14 пунктов обвинения и причиненный стране ущерб более чем в 500 млн рублей. Он даже немного посидел в СИЗО, но после выхода под подписку о невыезде губернатор Свердловской области Куйвашев назначил его заместителем председателя рабочей группы по повышению инвестпривлекательности ЖКХ. После этого он становится советником главы региона.