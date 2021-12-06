Село в Башкирии после эпидемии скота осталось «без средств к существованию»

— Более трех часов мы общались с жителями. В общении принимали участие администрация Баймакского района, управление ветеринарии и более 150 жителей Туркменово. Их, естественно, в первую очередь волнует вопрос по компенсации, который мы доложили, что будем отрабатывать и постараемся до Нового года этот вопрос закрыть, — Урал Кильсенбаев.