Село в Башкирии после эпидемии скота осталось «без средств к существованию»

На оперативном совещании в Правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров поднял тему эпидемии скота в селе Туркменево Баймакского района. В частности, он заявил, что из-за изъятия и уничтожения домашнего скота населенный пункт «остался, образно говоря, без средств к существованию».
Так, и. о. руководителя администрации главы Башкирии Урал Кильсенбаев, подвел итоги трехчасовой встречи с жителями села. Известно, что жителям, у которых был изъят домашний скот, будет выплачиваться компенсация согласно рыночной стоимость животных.
— Более трех часов мы общались с жителями. В общении принимали участие администрация Баймакского района, управление ветеринарии и более 150 жителей Туркменово. Их, естественно, в первую очередь волнует вопрос по компенсации, который мы доложили, что будем отрабатывать и постараемся до Нового года этот вопрос закрыть, — Урал Кильсенбаев.
Помимо этого, руководитель администрации главы заявил, что с 6 декабря жителям Туркменево начинают поступать продуктовые наборы, в том числе молочная кухня.
Напомним, что режим ЧС в связи с выявлением очага заболевания крупного рогатого скота вирусом узелкового дерматита в селе Туркменево был введен еще 25 ноября. Тогда отмечалось, что режим действует для органов управления и сил Баймакской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а не для граждан.
Известно, то первые о первых случаях обнаружения заболевания сообщил заведующий местной ветеринарной лечебницы 19 ноября, а уже 24 ноября в самом селе в 17 личных и в двух фермерских хозяйств были обнаружены животные, которые либо болеют узелковым дерматитом, либо им уже переболели.