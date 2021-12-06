Сделай флоатинг чудо-подарком на Новый год - пусть космическая нега подарит здоровье

Новый год – это пора чудес, когда хочется отрешиться от суматохи, отринуть оковы проблем, обнулить калькулятор в голове, раскинуть в стороны руки и блаженно уплыть как можно дальше от депрессии, мигрени, болей в спине и ногах… Признайтесь, вы в глубине души мечтали об этом, и на лицах знакомых вы наверняка замечали отблески такого же тайного желания. Особенно в такой непростой год, каким стал 2021-й…
Есть доступный способ осуществить данную мечту. Это флоатинг. Человек, который благодаря этой процедуре хотя бы раз познал удивительное ощущение невесомости и отстраненности от суеты, непременно захочет вновь раствориться в безмятежном блаженстве, чтобы обрести чувство гармонии в голове и теле.
Флоатинг – не только релакс для души и тела, но и прекрасный способ укрепить здоровье, он представляет собой уникальный инновационный комплекс СПА-процедур. Его суть основана на законах физики – в уединенной комнате человек ложится на поверхность концентрированного раствора английской лечебной магниевой соли сродни составу воды в Мертвом море и в течение 60 минут пребывает в состоянии покоя, которого так мало в обычной жизни… И вот уже забылись проблемы, выветрились конфликты, развеялись панические атаки, размякли гудевшие от нагрузок мышцы, ушли головные боли...
Разве не заслужили такого подарка ваши пожилые родители, беременная супруга, изнуренная экзаменами дочь-студентка, брат-спортсмен после соревнований, друг, уставший от семейных драм, коллега, перегруженный делами, или утомленный авиаперелетами бизнес-партнер?.. Такая забота об их здоровье будет воспринята ими как особенный подарок, реальное проявление уважения. А вот еще один актуальный для нашего времени момент: флоатинг включен в перечень процедур, рекомендуемых в период реабилитации переболевших коронавирусом.
Подробнее о флоатинге нам рассказали в уфимском центре Float&Spa (нам повезло, что этот самый большой в Уфе новый центр флоатинга премиум-класса находится рядом с нашей редакцией – в высотке на улице Нуреева,1). Там вы можете приобрести и подарочные сертификаты, специально оформленные к Новому году.
Всего один час, проведенный во флоат-комнате, способствует выработке эндорфинов – гормонов счастья, а заряд энергии и прилив сил такой же, как после восьмичасового сна. Помимо этого, процедура обладает еще и косметологическим эффектом. Расслабляются мышцы лица и тела, а также позвоночник, суставы и шейный отдел, рассказала об особенностях процедуры директор по развитию центра Float&Spa Милана Галлямова.
На видео показано, как это происходит в реальности. Уточним для особо взыскательных гостей - перед каждым сеансом во флоат-комнате запускается трехступенчатая система фильтрации воды, вдобавок сам соляной раствор, аналогичный водам Мертвого моря, не даёт шансов микроорганизмам.
В центре Float&Spa можно также устроить сеанс флоатинга на двоих в романтической обстановке, провести там девичник или даже небольшой корпоратив. В подарок таким гостям предлагается шампанское. Абсолютно для всех, кто приходит на флоатинг, проводится чайная церемония.
Кстати, как нам стало известно, центр Float&Spa работает без выходных, что особенно актуально в первые дни после Нового года, когда захочется прийти в себя после бурного веселья.
Отметим, что услуги, которые предлагаются в центре Float&Spa, не ограничиваются сеансами флоатинга.
- Дополнить эту приятную процедуру мы рекомендуем массажем. Сочетание флоатинга и массажа – это секретный ключ к восстановлению и здоровью мышц и суставов. В нашем центре работают высококвалифицированные специалисты, готовые выполнить расслабляющий массаж всего тела, массаж лица, увлажняющую маску, парафинотерапию, обертывание в ИК-одеяло, скрабирование. Если человек пока не уверен, какие именно процедуры выбрать, мы можем составить пробный спа-комплекс на любую сумму, - уточнила Милана Галлямова.
Новый год прекрасен тем, что означает не один день в году, для этого праздника характерно декабрьское предчувствие чуда и долгое январское послевкусие. Поэтому в центре Float&Spa каждый день в декабре начинается открытием Адвент-Календаря, где указаны сюрпризы для гостей, купивших подарочный или иной сертификат и спа-комплекс именно сегодня. Воспользоваться таким сертификатом c оттенком новогоднего настроения можно в течении шести месяцев.