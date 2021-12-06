Сделай флоатинг чудо-подарком на Новый год - пусть космическая нега подарит здоровье

Новый год – это пора чудес, когда хочется отрешиться от суматохи, отринуть оковы проблем, обнулить калькулятор в голове, раскинуть в стороны руки и блаженно уплыть как можно дальше от депрессии, мигрени, болей в спине и ногах… Признайтесь, вы в глубине души мечтали об этом, и на лицах знакомых вы наверняка замечали отблески такого же тайного желания. Особенно в такой непростой год, каким стал 2021-й…