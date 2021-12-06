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Преступники начали имитировать интернет-медиа для обмана бизнеса

6 декабря 2021, 12:23
Фото: pixabay.com
В российском интернете стали появляется фейковые новости от имени таких изданий, как «Коммерсант», Lenta, ВВС. Мошенники таким образом хотят повлиять на котировки ценных бумаг.

Как сообщает iz.ru, по словам эксперта по цифровым угрозам Infosecurity a Softline Александра Вураско, с помощью Telegram-бота злоумышленники создают сайты российских СМИ с похожими доменными именами (например, kommersant.io вместо kommersant.ru).

Вураско отметил, что они используют фейковые новости, чтобы повлиять на стоимость компаний-жертв, чтобы испортить их деловую репутацию. Основные каналы распространения таких новостей — мессенджеры и соцсети.

Отмечается, что в Infosecurity, «Лабораторию Касперского» и другие ИТ-компании начали поступать жалобы о неправдивых новостях.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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