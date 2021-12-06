Преступники начали имитировать интернет-медиа для обмана бизнеса

Как сообщает iz.ru, по словам эксперта по цифровым угрозам Infosecurity a Softline Александра Вураско, с помощью Telegram-бота злоумышленники создают сайты российских СМИ с похожими доменными именами (например, kommersant.io вместо kommersant.ru).
Вураско отметил, что они используют фейковые новости, чтобы повлиять на стоимость компаний-жертв, чтобы испортить их деловую репутацию. Основные каналы распространения таких новостей — мессенджеры и соцсети.
Отмечается, что в Infosecurity, «Лабораторию Касперского» и другие ИТ-компании начали поступать жалобы о неправдивых новостях.