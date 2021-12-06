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Певец из Башкирии Элвин Грей опроверг информацию о поиске вокалиста в свой лейбл

6 декабря 2021, 12:30
Фото: соцсети
Исполнитель назвал эту информацию "ложной". Ранее на сайте "Работа в России" была опубликована вакансия от якобы лейбла артиста.

Уфимский исполнитель Элвин Грей сообщил в в своих соцсетях о том, что на самом деле его лейбл не ищет вокалиста. Певец назвал эту информацию "ложной" и заявил, что по этому поводу ему уже написало много людей.

Напомним, что ранее на портале "Работа России" появилась интересная вакансия на должность артиста-вокалиста якобы от организации ООО "Музыкальный лейбл "Элвин Грей". С сайта подозрительное предложение еще не убрали, за такую должность неизвестные предлагают зарплату от 15 тысяч рублей и соцпакет. Требуемый опыт работы за такую скромную сумму в месяц - от пяти лет на аналогичной должности.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
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