Певец из Башкирии Элвин Грей опроверг информацию о поиске вокалиста в свой лейбл

Уфимский исполнитель Элвин Грей сообщил в в своих соцсетях о том, что на самом деле его лейбл не ищет вокалиста. Певец назвал эту информацию "ложной" и заявил, что по этому поводу ему уже написало много людей.
Напомним, что ранее на портале "Работа России" появилась интересная вакансия на должность артиста-вокалиста якобы от организации ООО "Музыкальный лейбл "Элвин Грей". С сайта подозрительное предложение еще не убрали, за такую должность неизвестные предлагают зарплату от 15 тысяч рублей и соцпакет. Требуемый опыт работы за такую скромную сумму в месяц - от пяти лет на аналогичной должности.