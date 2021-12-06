Минтруд изменит порядок получения накоплений выплат для двух категорий в Башкирии

Данные изменения, назначенные на 1 июля 2021 года коснутся как социально незащищенных слоев населения, а именно получателей пенсии по потере кормильца и пенсии по инвалидности, так и тех граждан, которые за трудовой стаж не успели набрать необходимое количество пенсионных баллов и граждане со слишком маленьким трудовым стажем для назначения пенсии по старости.