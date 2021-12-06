Минтруд изменит порядок получения накоплений выплат для двух категорий в Башкирии

Данные изменения, назначенные на 1 июля 2021 года коснутся как социально незащищенных слоев населения, а именно получателей пенсии по потере кормильца и пенсии по инвалидности, так и тех граждан, которые за трудовой стаж не успели набрать необходимое количество пенсионных баллов и граждане со слишком маленьким трудовым стажем для назначения пенсии по старости.
Все вышеуказанные категории граждан смогут подать заявление на единовременную выплату пенсионных накоплений, для этого заявителю потребуется лишь подать соответствующее заявление на портале Госуслуг. Повторно обратиться за единовременной выплатой можно будет лишь по прошествии 5 лет. Решение о назначении выплаты, отметим, остается за чиновниками Пенсионного Фонда.