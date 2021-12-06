Глава «Синих ведерок» пояснил, как Киркоров мог накопить почти 100 штрафов

Вместе с тем в пресс-службе Таганского районного суда города Москвы сообщили, что по каждому из протоколов певцу грозит наказание в виде обязательных работы сроком до 50 часов или ареста на срок до 15 суток, или штрафа в двукратном размере от неуплаченной суммы.