Глава «Синих ведерок» пояснил, как Киркоров мог накопить почти 100 штрафов

По мнению Петра Шкуматова, штрафы за нарушение ПДД накопил не сам артист, а его личный водитель, услугами которого он пользуется.
«Полагаю, что это всё-таки водитель, так как люди уровня Киркорова, артист или бизнесмен, не важно абсолютно, сами за рулем не ездят», — приводит News.ru слова лидера «Синих ведерок».
Несмотря на то, что фактическим нарушителем является водитель, артист как собственник автомобиля несет полную административную ответственность, в том числе за нарушение ПДД.
Как заметил глава общества синих ведёрок, данная ситуация была запущена, так как накопилось огромное количество неоплаченных штрафов.
«Хорошо, что полиция до этого добралась, — отметил руководитель общественного движения.
Адвокат Филиппа Киркорова Александр Добровинский подтвердил, что певец сам не водит автомобиль, за рулем ездит его личный водитель.
Ранее стало известно, что сотрудники полиции составили в отношении Филиппа Киркорова административные материалы, в частности, были оформлены 90 протоколов за неуплату штрафов.
Вместе с тем в пресс-службе Таганского районного суда города Москвы сообщили, что по каждому из протоколов певцу грозит наказание в виде обязательных работы сроком до 50 часов или ареста на срок до 15 суток, или штрафа в двукратном размере от неуплаченной суммы.