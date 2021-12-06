Глава Башкирии ввел новые коронавирусные ограничения

Обязательный режим самоизоляции устанавливается для тех, у кого подтвержден коронавирус или есть подозрение на него. Это касается и контактирующих с заболевшими, кроме тех, кто прошел полную вакцинацию в последние шесть месяцев или переболел вирусом в течение полугода.