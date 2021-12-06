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Глава Башкирии ввел новые коронавирусные ограничения

6 декабря 2021, 16:51
Фото: соцсети
Власти усиливают контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте, а заболевшие ковидом обязаны будут находиться в режиме самоизоляции. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

Сегодня, 6 декабря, Радий Хабиров подписал указ о введении новых коронавирусных ограничениях. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

Сообщается, что перевозчики обязаны вести влажную уборку пола общественного транспорта, а так же проводить дезинфекцию салона не реже дву раза в день. На вокзалах, в аэропортах и речных портах необходимо будет не только проводить дезинфекцию, но и влажную уборку пола.

Общественные места и организации, предназначенные для развлечения и отдыха детей, обязаны спрашивать у взрослых старше восемнадцати лет сертификаты о вакцинации, справки или отрицательный ПЦР-тест.

Обязательный режим самоизоляции устанавливается для тех, у кого подтвержден коронавирус или есть подозрение на него. Это касается и контактирующих с заболевшими, кроме тех, кто прошел полную вакцинацию в последние шесть месяцев или переболел вирусом в течение полугода.

#Новости#Анастасия Денисенко#Коронавирус COVID-19
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