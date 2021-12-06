Глава Башкирии ввел новые коронавирусные ограничения

Сегодня, 6 декабря, Радий Хабиров подписал указ о введении новых коронавирусных ограничениях. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.
Сообщается, что перевозчики обязаны вести влажную уборку пола общественного транспорта, а так же проводить дезинфекцию салона не реже дву раза в день. На вокзалах, в аэропортах и речных портах необходимо будет не только проводить дезинфекцию, но и влажную уборку пола.
Общественные места и организации, предназначенные для развлечения и отдыха детей, обязаны спрашивать у взрослых старше восемнадцати лет сертификаты о вакцинации, справки или отрицательный ПЦР-тест.
Обязательный режим самоизоляции устанавливается для тех, у кого подтвержден коронавирус или есть подозрение на него. Это касается и контактирующих с заболевшими, кроме тех, кто прошел полную вакцинацию в последние шесть месяцев или переболел вирусом в течение полугода.