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Глава Башкирии возглавит делегацию в Белоруссию

6 декабря 2021, 12:40
Фото: 1mediainvest.ru
Поездка в Белоруссию состоится уже сегодня, 6 декабря, сообщил Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве.

Стало известно, что делегацию из Башкирии, которая уже сегодня отправится в Белоруссию с рабочим визитом, возглавит глава региона Радий Хабиров.

Как отметил сам Хабиров на оперативном совещании в правительстве Башкирии, программа запланирована насыщенная. В частности, политик надеется укрепить отношения с соседней страной.

— У нас большая делегация республики выезжает сегодня в Беларусь. У нас там довольно насыщенная программа. Беларусь для нас важный экономический партнер. У нас очень плотное взаимоотношения в сфере танкового- и машиностроения, сельского хозяйства. Нам всем есть что обсудить, укрепить наши отношения. Пожелайте нам удачи. Я думаю, мы с пользой туда съездим, — заявил глава Башкирии.

Ранее мы сообщали, что на портале Госзакупок был размещен тендер на осуществление авиаперелетов официальной делегации башкирских чиновников в Белоруссию. Так, из бюджета региона на поездку было выделено 5,3 миллиона рублей.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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