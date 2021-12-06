Глава Башкирии возглавит делегацию в Белоруссию

— У нас большая делегация республики выезжает сегодня в Беларусь. У нас там довольно насыщенная программа. Беларусь для нас важный экономический партнер. У нас очень плотное взаимоотношения в сфере танкового- и машиностроения, сельского хозяйства. Нам всем есть что обсудить, укрепить наши отношения. Пожелайте нам удачи. Я думаю, мы с пользой туда съездим, — заявил глава Башкирии.