Эксперт: ЕР сохраняет монополию президентской партии

Posted 6 декабря 2021, 19:32
Published 6 декабря 2021, 19:32
Modified 17 октября 2022, 22:22
Updated 17 октября 2022, 22:22
Он сообщил, что на сегодняшний день в руководящих органах появилось много новых работников, связанных с партией. Она заинтересована привлекать к себе тех, кто проявил себя как яркий активист и волонтер, который знает, как правильно организовать интересные кампании и различные соцпроекты. Об этом информирует nashgorod.ru.
По словам председателя Фонда развития гражданского общества Константина Костина, ЕР начала перезагрузку после возвращения в регионы и после возвращения регионов в партию.
Он считает очень важным предложение избрания губернаторов секретарями региональных отделений. Благодаря этому можно увидеть конструктивное взаимодействие с главами регионов.
Кроме этого Костин отметил, что ЕР расширила практику партийного выдвижения. Чтобы элита и региональные политики были заинтересованы действовать через партийные площадки, «Единая Россия» запустила такие проекты, как инфраструктурные кредиты и социальная газификация.
Еще одним важным этапом стало выстраивание взаимодействий с фракцией партии в Государственной думе. Об этом свидетельствуют решения на съезде, когда руководитель фракции стал замсекретаря генсовета, а фракция должна каждый год подавать отчеты на съезде по осуществлению народной программы.
Помимо этого улучшилось взаимодействие ЕР с государством, вследствие чего многие пункты народной программы отражены в федеральном бюджете.
Также ЕР построила современные системы работы с россиянами. Она создала общественные приемные, разработала народную программу, готовит ежегодные отчеты перед избирателями. Также отлично себя проявила и цифровизация партии.
Как пишет сайт партии ER.RU, партии в скором времени необходимо реализовать народную программу и подтвердить свой электоральный статус, а также преодолеть социально-экономические последствия пандемии коронавируса.