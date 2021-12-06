"Единая Россия" определила план работы на пять лет

На съезде выступал Владимир Путин. Он отметил, что убедительную победу на выборах единороссы получили не благодаря красивым лозунгам, а благодаря отношению к людям. “Единая Россия” предложила гражданам действительно объединяющую и развивающую повестку. И программа называется народной не для эффектных слоганов, а для того чтобы подчеркнуть ее основу, которой стали предложения россиян, пишет primamedia.ru.