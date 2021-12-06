"Единая Россия" определила план работы на пять лет

На съезде выступал Владимир Путин. Он отметил, что убедительную победу на выборах единороссы получили не благодаря красивым лозунгам, а благодаря отношению к людям. “Единая Россия” предложила гражданам действительно объединяющую и развивающую повестку. И программа называется народной не для эффектных слоганов, а для того чтобы подчеркнуть ее основу, которой стали предложения россиян, пишет primamedia.ru.
Президент подчеркнул, что многие пункты народной программы уже реализуются. В частности, фракция ЕР не просто поддержала проект госбюджета, но и внесла в него значительные коррективы. Например, были увеличены МРОТ и прожиточный минимум. По словам Путина, “Единая Россия” – ответственная и зрелая политическая сила.
В свою очередь, лидер ЕР Дмитрий Медведев отметил, что партия последовательно реализует президентский курс, направленный на сохранение в Российской Федерации экономической и политической стабильности.
Медведев рассказал, что “Единая Россия” в последнее время взяла на себя значительную часть законодательной и прочей работы по социальному направлению. На сегодняшний день свыше 50 млн россиян пользуются государственной поддержкой.
Партия обеспечила продление программы материнского капитала, введение оплаты больничных родителям детей до 7 лет в размере 100% от оклада. Кроме этого, было увеличено пособие для беременных, попавших в трудную жизненную ситуацию, и введено пособие родителям-одиночкам, воспитывающим несовершеннолетних детей, и не только.
Еще один важный социальный вектор – забота о детях. Так, благодаря инициативе ЕР младшие школьники получают горячее питание за счет государства. Кроме этого, был обновлен парк школьных автобусов. С 2016 года школы получили более 9000 машин.
Не менее успешными были и партпроекты. Построено 370 школ, и до 2024 года будет возведено еще 1300. Создано почти 500 000 новых мест в детских садах. Запланировано строительство детсадов еще почти на 80 000 мест.
Благоустроены и приведены в порядок 20 000 общественных пространств и свыше 60 000 дворов. В этом активно участвовали их жильцы. Создается система долговременного ухода за пожилыми, идет строительство поликлиник, развитие школьной медицины и подготовка медицинских кадров.
По данным партийного сайта ER.ru, в ближайшее время партия будет сосредоточена на выполнении народной программы. При этом документ будет редактироваться и обновляться в соответствии с запросами граждан.