Дорога для всех: как в Волгограде строят трассу в обход Горьковского

Строительство дороги в обход микрорайона Горьковского в Волгограде ведётся в рамках федеральной целевой программы по развитию транспортной системы. Это второй этап реализации важного проекта — комплексной реконструкции трассы А-260, которая связывает Волгоград, Каменск-Шахтинский и границу с Украиной. На первом этапе в 2016 году в Волгоградской области уже открыли четырёхполосный путепровод длиной 114 метров — это помогло наладить движение на одном из проблемных железнодорожных переездов и ликвидировать автомобильные пробки, в которых простаивали не только волгоградские автомобилисты, но и грузовой транспорт из других регионов. Путепровод обошёлся в 1,5 млрд рублей из федерального бюджета.