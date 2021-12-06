Белводоканал освоил лишь 540 млн из 1,5 млрд рублей из бюджета

В 2020 году ситуация была аналогичной, пишет издание bel.ru. Предприятию предстояло провести работы на 463,6 млн рублей. В эту сумму входили капитальный ремонт 4,2 км сетей водоснабжения и 2,2 км водоотведения, а также комплексная реконструкция очистных сооружений в областном центре. В соответствии с инвестпрограммой ГУП «Белоблводоканал» на прошлый год, планировалось провести мероприятий на 819 млн рублей. В итоге предприятие выполнило работы на 236,6 млн руб.
В текущем году компании предстояло провести 80 мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции и строительству объектов ВКХ, также установить 128 станций водоподготовки. До конца текущего года Белоблводоканал планирует завершить все работы. Но встает вопрос, реально ли в декабре выполнить 2/3 годового объема работ.
Стоит подчеркнуть, что в следующем году из областного бюджета предприятию выделят свыше 5,7 млрд рублей. Это почти в четыре раза больше объемов работ на текущий год. В планах — выполнить на эти деньги в 2022 году 646 комплексных мероприятий по водоснабжению и водоотведению.
Кроме того, из-за убытков Белоблводоканала в Белгороде и Белгородском районе в декабре 2019 года увеличили тарифы на воду до 25 рублей. До этого белгородцы платили 17,58 рубля за кубометр. Рост цен объяснили так: белгородцы платят мало, денег не хватает, а потому не удается провести качественный ремонт инженерных сетей. Но, как видно из практики, рост тарифов не помог: услуги не становятся качественнее, запланированные работы не проводятся.
Финансирование ГУП «Белоблводоканал» из бюджета области из года в год только увеличивается. В 2015 году на реализацию своих мероприятий компания получила 94,4 млн рублей без НДС, в 2019 — 70,2 млн рублей, в 2020 году — 147,1 млн рублей, в этом году — 1,5 млрд рублей, в следующем эта сумма составит 5,7 млрд рублей.
Тем временем в Белгороде на прошлый год сети водоснабжения были изношены на 61,2%, в Белгородском районе — на 38,5%. Эти же показатели на 2015 год составляли 57,6% и 53,7% соответственно. На 229 и улицах полностью или частично отсутствует централизованная канализация.