Белводоканал освоил лишь 540 млн из 1,5 млрд рублей из бюджета

Кроме того, из-за убытков Белоблводоканала в Белгороде и Белгородском районе в декабре 2019 года увеличили тарифы на воду до 25 рублей. До этого белгородцы платили 17,58 рубля за кубометр. Рост цен объяснили так: белгородцы платят мало, денег не хватает, а потому не удается провести качественный ремонт инженерных сетей. Но, как видно из практики, рост тарифов не помог: услуги не становятся качественнее, запланированные работы не проводятся.