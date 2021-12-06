Автобусы, новые ковидные ограничения, индекс оливье. Итоги недели в Башкирии

Исполнителю Моргенштерну из Башкирии предложили два варианта возвращения в Россию. Ранее под покровом ночи он пересек границу и пробыл какое-то время в Минске, после чего отправился в Дубае. Предполагаемая причина отъезда артиста - заявление главы СК Александра Бастрыкина о том, что исполнитель торгует наркотиками в соцсетях. Позже появилась информация о том, что Администрация Президента якобы ведет переговоры с Моргенштерном, предлагая два варианта - либо он возвращается на родину и сотрудничает с властью и остается в безопасности, либо он приезжает отказываясь от предложения и слова Бастрыкина перейдут к действиям. Об этом сообщил собственный источник издания Znak.com.
Прокуратура Уфы признала стройку на месте бывшего клуба "А-Кафе" незаконной. Еще в 2019 году нынешний собственник земли перевел вид участка с "развлечение и общественное питание" на "многоквартирная жилая застройка". Действия производились без получения разрешения. Известно, что сами чиновники не приняли должных мер к обжалованию действий и без проблем выдали градостроительный план с намеченной многоэтажкой. В проекте была указана 27-этажная высотка и почти двести парковочных мест вместо предметов озеленения и малых архитектурных форм. Прокуратура Уфы внесла в адрес главы администрации города представление с требованием устранить нарушения, которые противоречат законодательству.
В Башкирии ввели новые коронавирусные ограничения. Теперь с начала декабря для посещения отелей, санаториев и пансионатов необходима справка от коронавируса или сертификат о вакцинации. Известно, что результаты ПЦР-тестов уже приниматься не будут, однако если у жителя Башкирии есть медотвод, то тест на коронавирус будет действительным для посещения данных общественных мест. Остальные ограничения остаются действовать без изменений.
Муж арестованной сторонницы Навального Лилии Чанышевой подтвердил информацию о том, что она не беременна. Ранее девушку задержали по делу об экстремизме, которое на данный момент расследуют Московские следователи. После суда Чанышеву поместили в уфимское СИЗО, затем она была этапирована в Москву. Еще на суде она заявила о своей предположительной беременности. По словам ее мужа Алмаза Гатина, у него были все основания предполагать, что его жена находится в положении. Ранее девушка проходила обследования в клинике и планировали детей.
Перевозчик ИП Искалин обратился к главе СКР Александру Бастрыкину, требуя проверить законность действий администрации Уфы. Изначально автобусы предпринимателя пропали с улиц города якобы из-за конфликта с мэрией. Позже Искалин объяснил, что чиновники не выдают ему транспортных карт и в связи с этим он был вынужден прекратить свою работу. Маршруты Искалина мэрия заменила на автобусы "Башавтотранса" и предприниматель предполагает, что чиновники действуют исходя из своих интересов. Маршруты частного перевозчика 272 и 298 были заменены на аналогичные 290 и 226.
Башкирский горнолыжный курорт оказался в списке самых популярных баз зимнего отдыха и спорта. Туристический портал «ТурСтат» опубликовал на своем сайте рейтинг самых популярных горнолыжных курортов. В пятерку лучших вошла Башкирия - горнолыжный центр Абзаково занял почетное четвертое место в этом списке. Исполняющий обязанности председателя госкомитета по туризму республики Ринат Фаткулин отметил то что Уральские горы уже многие годы являются излюбленным местом поклонников горнолыжного спорта и отдыха.
2 декабря стало известно о том, что в республиканском клиническом перинатальном центре уже находится 68-летняя будущая мама. В данный момент срок беременности составляет 36 недель. Ребенок на таком сроке обычно практически полностью доношен. Однако предварительная дата рождения малыша назначена на конец декабря, поэтому беременность женщины контролируют в больнице.
В республиканском перинатальном центре к рождению ребенка готовится 68-летняя мама. На данный момент женщина находится на 36-ой недели беременности. На таком большом сроке ребенок уже практически доношен, однако точная дата рождения младенца назначена на конец декабря. Сейчас беременность жительницы Башкирии контролируют медики в больнице. Известно, что ребенок был зачат при помощи процедуры экстракорпорального оплодотворения.
Mkset подсчитал, сколько стоит в этом году популярный зимний салат Оливье и выяснил, как изменили цены на продукты для этого блюда за год. Выяснилось, что продуктовый набор для салата подорожал на 6,07%. Цена индекса Оливье, в состав которого входят огурцы, зеленый горошек, картофель, морковь, куриные яйца, вареная колбаса, майонез и репчатый лук, составит 322,5 рубля за два-два с половиной килограмма готового салата вместо 302,9 рубля в 2020 году.