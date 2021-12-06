Автобусы, новые ковидные ограничения, индекс оливье. Итоги недели в Башкирии

Исполнителю Моргенштерну из Башкирии предложили два варианта возвращения в Россию. Ранее под покровом ночи он пересек границу и пробыл какое-то время в Минске, после чего отправился в Дубае. Предполагаемая причина отъезда артиста - заявление главы СК Александра Бастрыкина о том, что исполнитель торгует наркотиками в соцсетях. Позже появилась информация о том, что Администрация Президента якобы ведет переговоры с Моргенштерном, предлагая два варианта - либо он возвращается на родину и сотрудничает с властью и остается в безопасности, либо он приезжает отказываясь от предложения и слова Бастрыкина перейдут к действиям. Об этом сообщил собственный источник издания Znak.com.