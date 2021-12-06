46% пользователей планируют потратить на новогодние подарки более 3 тысяч рублей

Опрос показал, что в этом году люди гораздо лучше планируют свой бюджет на новогодние подарки: только 8% опрошенных затруднились ответить, какую сумму они готовы потратить к новогодним праздникам. В прошлом году количество неопределившихся пользователей достигало 20%. Выяснилось, что более трех тысяч рублей на подарки готовы потратить 46% респондентов: каждый пятый (25%) — от 3 до 5 тысяч рублей, 11% — от 5 до 7 тысяч, 5% — от 7 до 9 тысяч и 5% — более 9 тысяч рублей.