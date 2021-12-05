Кириенко поддержал идею по увеличению числа детских и подростковых психиатров

Житель Санкт-Петербурга Сергей Иевков выступил с проектом «Благотворительная больница». Он оказывает помощь бездомным и малоимущим. Помимо этого, автор идеи помогает тем людям, которые не могут получить медицинскую помощь в государственных учреждениях. Иевков также устроил вакцинацию от ковида для людей без документов на уровне города. По его мнению, властям необходимо заняться изменением федерального законодательства, так как это позволит упростить процесс вакцинации в других регионах.