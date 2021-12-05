Кириенко поддержал идею по увеличению числа детских и подростковых психиатров

По информации tass.ru, такие идеи представили победители Международной премии #МЫВМЕСТЕ на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ.
В частности, Анастасия Гилеева из Пермского края рассказала, что у школьников с ограничениями по здоровью имеются проблемы с доступностью образования. Для решения данной проблемы она решила создать проект «Особый случай», который позволяет записывать качественный видеоконтент со специальными адаптированными занятиями для детей с ОВЗ. Кроме того, автор инициативы выступила с предложением о создании особых образовательных условий для каждого ребенка в пяти пилотных регионах.
Наталья Треушникова из столицы России занимается профилактикой суицида у подростков. В частности, участники проекта «вМесте» делятся рассказами о своем подростковом возрасте, становлении собственной личности на пути к признанию, о тех проблемах, которые казались нерешаемыми в тот период. Наталья заявила, что детям в России не хватает квалифицированных психиатров. По ее словам, подобная инициатива позволит улучшить ментальное здоровье молодого поколения.
В Алтайском крае Анна Манойленко занялась организацией сбора вещей для малоимущих и многодетных семей в рамках проекта «Добрые вещи». Проект заключается в том, что любой человек может принести вещь в хорошем состоянии и взять любую понравившуюся. Данное новшество пользуется популярностью у жителей Барнаула. Автор идеи считает, что отдельное помещение даст возможность увеличить число благополучателей.
Житель Санкт-Петербурга Сергей Иевков выступил с проектом «Благотворительная больница». Он оказывает помощь бездомным и малоимущим. Помимо этого, автор идеи помогает тем людям, которые не могут получить медицинскую помощь в государственных учреждениях. Иевков также устроил вакцинацию от ковида для людей без документов на уровне города. По его мнению, властям необходимо заняться изменением федерального законодательства, так как это позволит упростить процесс вакцинации в других регионах.
Сергей Кириенко отметил немалое количество инструментов, позволяющих самостоятельно решать возникающие вопросы. Кроме того, он просит максимально использовать имеющуюся инфраструктуру. По его словам, в ней еще много возможностей, которые не использовались в полной мере. Также политик подчеркнул важность обратной связи с участниками форума, поскольку он должен понимать, какие институциональные решения еще важно создать. Финалистам конкурса необходимо обменяться собственным опытом в решении различных вопросов со своими коллегами, подытожил Кириенко.