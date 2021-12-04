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Житель Башкирии предложил Хабирову посмотреть на облысевшую новогоднюю елку в селе

4 декабря 2021, 14:39
Фото: vk.com
Потрепанная и облысевшая новогодняя достопримечательность была установлена в селе Нурлино Уфимского района. Автор предложил Радию Хабирову провести опрос среди жителей республики — нравится она им или нет.

Глава Башкирии в своих социальных сетях проводит опрос как назвать будущий математический лице в Уфе, однако житель села Нурлино Уфимского района в комментариях к публикации предложил другую тему для голосования более насущную.

Так, местный житель опубликовал фотографию главной новогодней достопримечательности села — потрёпанной ели. В частности, возмущенный мужчина предложил главе Башкирии узнать у людей, нравится ли им такой новогодний символ или нет. Тем временем сами жители села не представляют, как отмечать Новый год под таким деревом.

— Что за издевательство? Год назад ничего не было, а тут на тебе — достопримечательность новогодняя! Такой добрый светлый праздник и под эти деревом? Елкой назвать сложно! — возмущаются местные жители.

Между тем, в комментариях некоторые пользователи нашли и положительную сторону в данной ситуации. В частности, Людмила С. отметила, что самые лучшие елки остались в лесу.

К слову, на возмущение жителей села оперативно ответила администрация Уфимского района и пообещала разобраться в ситуации до 10 декабря.

Ранее проблемы с елками также были и в Благовещенском районе Башкирии. Тогда депутат Сергей Жуков заявил, что на традиционном месте, где для жителей города устанавливали главную новогоднюю ель, администрация организовала парковку. Между тем, главный новогодний символ планировали установить в жилом квартале, в парке Киселева.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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