Музей под открытым небом откроют на острове Шумшу

«Вот и получается, приходят люди и говорят: мы хотим. Мы во многих странах мира, мы хотим 1,5 ГВт, производить 120 тысяч тонн водорода и продавать в Японию, - резюмировал Валерий Лимаренко. - То есть у них готовый проект с готовыми технологиями: «Дайте нам в аренду остров Шумшу». Я говорю: «Давайте посмотрим еще, где. Мы вам предложим вот здесь, вот здесь, вот здесь».