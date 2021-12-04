Музей под открытым небом откроют на острове Шумшу

Как сообщают корреспонденты vostokmedia.com, место для строительства нового музея Правительство РФ выбрало из-за его исторической важности. Дело в том, что в 1945 году во время Второй мировой войны на этом острове прошло одно из последних сражений.
Юрий Трутнев отметил, что на острове до сих пор находят разбитую технику, разорванные в клочья самолеты. Однако потихоньку все это зарастает травой и разворовывается черными копателями. Данная страница истории, таким образом, просто пропадает, подчеркнул он.
Инициативу полпреда о строительстве музея с энтузиазмом приняли власти региона.
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко полностью согласен с тем, что сохранять историческую память необходимо. Руководитель региона оказал поддержку патриотическим мероприятиям, в том числе он содействовал и проведению акции «Вахта Памяти», в ходе которой активисты и общественники занимаются поисками останков советских воинов на территории курильского острова Шумшу.
Интерес к этому острову проявили представители датского бизнеса. Однако Валерий Лимаренко акцентировал внимание на том, что вопросы, связанные с арендой части острова, с датской стороной еще не решены. Правительство РФ и региональные власти считают приоритетным строительство музея. Иностранному инвестору позволят работать на указанной территории только в случае, если его проект не воспрепятствует строительству музея.
«Вот и получается, приходят люди и говорят: мы хотим. Мы во многих странах мира, мы хотим 1,5 ГВт, производить 120 тысяч тонн водорода и продавать в Японию, - резюмировал Валерий Лимаренко. - То есть у них готовый проект с готовыми технологиями: «Дайте нам в аренду остров Шумшу». Я говорю: «Давайте посмотрим еще, где. Мы вам предложим вот здесь, вот здесь, вот здесь».