Книга пустоты. «СЮ» проиграл пятый из шести матчей, «Динамо» — криптонит Уфы

Как и в прошлом чемпионате, отчетливо кажется, что очень многое в такой ситуации зависит от самих хоккеистов. Однажды в разговоре с форвардом «Салавата» не под запись я прямо сказал, что в какой-никакой успех сезона верю только, если многое решат сами игроки, Козлов и Цулыгин.