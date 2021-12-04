Книга пустоты. «СЮ» проиграл пятый из шести матчей, «Динамо» — криптонит Уфы

Сакари Маннинен и Маркус Гранлунд нанесли по одному броску в створ, Теему Хартикайнен не угрожал воротам. Параллельно этому первое звено «Динамо» нанесло 9 бросков в створ.
Маннинен добавил одно удаление, в выгодной ситуации на чужой синей линии предпочел не солировать на скорости, а медленно найти партнера. Матч он закончил с полезностью -2, как и Гранлунд. У Теему -3.
Так мы плавно переходим к тому, что не только статистика отображает игру «юлаевских» лидеров — даже, как модно говорить в Северной Америке, eye test показывает, что по каким-то причинам первая пятерка Уфы уже далеко не та, что в сентябре.
Об этом в прошлой домашней серии говорил Хартикайнен, ему сегодня вторил защитник Филип Ларсен — легионеры страдают от недостатка уверенности в своих действиях. Игроки утверждают, что причина больше психологическая.
На месте тренера (а Томи Ламса, похоже, на этом месте прочно) можно было бы рекомендовать более упрощенный хоккей: меньше «заводить» шайбу в ворота, а больше ее туда «закапывать». Меньше розыгрыша, больше элементарных набросов и добивания. Меньше возможности ошибиться.
Парадокс — за исключением пропущенных шайб, в первых двух периодах уфимцы действовали не однозначно плохо. Чуть детальнее мы поговорим об этом потом. Пока утверждение: по сути, главные моменты гостям подарила именно первая пятерка.
Ведущее звено заигрывается в чужой зоне, а «бело-голубые» отлично разгоняют контратаки, они умеют «разрезать» среднюю зону передачами (и готовым к аналогичному шагу от оппонента).
Первый гол гости оформили в позиционном нападении, но это был конец смены первой линии, они были вымотаны атакой. В рамках первой в матче успешной «позиционки» столичные хоккеисты дважды бросили в створ и один раз мимо — в видео попал лишь завершающий выстрел.
Но даже усталостью или моральной подавленностью тяжело объяснить действия Харти перед заброшенной шайбой. Он совсем символически обозначил движение клюшкой в сторону потенциального паса, а затем почти буквально стоя проводил взглядом Андрея Сергеева. Он же не 90 секунд 3 на 5 играл.
Возможно, Филип Ларсен излишне рассчитывал на партнера, но он тоже пассивно сыграл (не сыграл) против 99-го номера гостей. 30-летний защитник «Динамо» резко хлестнул с кистей, а не приложился к клюшке ради снэпшота, он понял, что такое счастливое окно открывается редко и надо спешить.
Третий гол формально тоже после контратаки.
Гранлунд, которого Ламса называл (если пьете чай, уберите кружку, а то поперхнетесь) одним из лучших оборонительных форвардов КХЛ (я предупреждал) даже не попытался ни встретить Станислава Галиева хитом, ни выбить шайбу.
Почти весь эпизод в обороне четыре игрока «Салавата» находятся на левом относительном Юхи Метсолы фланге. Почему четыре? Потому что Хартикайнен не сразу вернулся из атаки в оборону. Плюс они странно располагаются — центр держит не Маннинен, а Ларсен.
Галиеву, благодаря Гранлунду, было экстремально легко отправить шайбу по борту Вадиму Шипачеву. Главный номер 87 восточного полушария третьей планеты от Солнца подтвердил статус звезды: сразу сделал короткий пас Антону Ведину на подключение.
Ведин пошел на «пятак». То, что он сделал это совершенно невозбранно — уже повод тренерам отправить планшетку в полет по раздевалке. Но одновременно Галиев присоединился к эпизоду на дальней штанге и ухитрился откликнуться на пас шведа между Манниненом и Ларсеном.
После этой шайбы Александр Шарыченков сменил Юху Метсолу в створе ворот. Но к вратарю не может быть никаких вопросов. Вероятно, тренерский штаб решил заранее «разогреть» Шарыченкова, который, по логике, проведет минимум один из спаренных матчей в понедельник и вторник.
Четвертый гол относится к легионерам лишь наполовину, ибо на льду были только Хартикайнен и Ларсен.
«Салават» слишком углубился в атаку, завладев шайбой, «Динамо» за один пас преодолело нейтральную часть площадки, совершило вброс и частично сменилось. Метсола отправил шайбу в среднюю зону, «бело-голубые» совершили перехват.
К моменту их проникновения на «юлаевскую» территорию, в зоне защиты опять лишь четверо полевых в черно-зеленой форме. Хотя уже речь не идет о срочном возвращении в оборону. Виктор Тихонов по итогу смены получит «минус» в статистику абсолютно бесплатно.
Снова Хартикайнен на прямых ногах, снова пас сквозь двух «юлаевцев» (на сей раз между Ларсеном и все еще непонятно зачем нужным Антипиным, который еще и удалялся), снова на Галиева. Шарыченков оставался «сухим» всего 363 секунды.
В итоге все четыре полевых иностранца «результативно» поучаствовали в двух шайбах москвичей из четырех, Ларсен и Харти — в трех. Что касается шайбы под номером два, то это больше несчастный рикошет от Владислава Картаева.
Не складывалась у европейцев и игра 5 на 4. Пожалуй, это видео говорит много больше любых слов.
Не без труда выделим шанс Маннинена на дальней штанге на 21-й минуте, качественную «позиционку» на закате первого периода и заблокированный бросок из выгодной позиции.
Маркус Гранлунд не забрасывает 8 игр, не набирает очки 5. Сакари Маннинен «в нулях» 7 встреч. На балансе Теему Хартикайнена 2+0 за 9 матчей. Согласно «Спорт-Экспрессу», суммарный оклад финского звена — 230 миллионов рублей. У башкирского клуба самые высокооплачиваемые «импортные» в чемпионате.
Харти — самый дорогой легионер КХЛ (90), двое коллег делят третье место (по 70). А на втором расположены их одноклубники Филип Ларсен и Юха Метсола (по 80). У иностранцев «Салавата» последний год контракта. Не факт, что новое предложение получит каждый, но почти факт — оно не будет таким же щедрым.
На самом деле, финский тренер может предложить аргументы в свою пользу. Да, «юлаевцы» проиграли 5 из 6 последних матчей и 8 из 10 домашних встреч (включая «технарь» от «Трактора»). Тем не менее, по содержанию это не всегда полный провал.
Например, было доминирование на вбрасываниях (9 подряд побед в первом периоде), в меньшинстве отыграли уверенно, в начале матча куда больше скорости и агрессии, чем у соперника. В первые 20 минут хоккей действительно упростили (вброса больше, чем входа — 3-12 против 5-7).
Был шанс у Николая Кулемина на дальней штанге на 8-й минуте, во втором игровом отрезке активность второго сочетания (два броска в створ) после третьего гола подопечных Алексея Кудашова. По второй тройке вообще вопросов минимум.
Теперь с другой стороны. Выше вы уже видели очень пологий бросковый график — Иван Бочаров парировал 7 бросков во второй половине вечера. Более половины всех бросков — мимо створа. Солидное отставание по броскам за минуту в атаке.
Да, на точке вбрасывания в целом перевес. Но при этом в меньшинстве лишь 1-5. В такой момент жаль, что у Владислава Картаева не двусторонний контракт — он играет впервые с 18 ноября и не помешало бы набрать ход в ВХЛ, как Родиону Амирову (чье возвращение ожидается в понедельник).
Наконец, как сказал на пресс-конференции Михаил Науменков, тренеры обращали внимание на прохождение средней зоны. Статистика тут говорит сама за себя — этот компонент куда больше удался гостям.
|СЮ
|Динамо
|Δ
|Corsi for (CF)
|61
|47
|14
|CF, %
|56,48%
|43,52%
|12,96%
|Голы 5 на 5
|0
|4
|-4
|Броски в створ 5 на 5 (БВ)
|21
|28
|-7
|PDO, %
|85,71%
|114,29%
|-28,57%
|Броски мимо створа
|29
|18
|11
|БВ вообще
|22
|33
|-11
|Доля БВ в общем числе бросков
|43,14%
|64,71%
|-21,57%
|БВ за минуту в атаке
|2,08
|3,87
|-1,79
|Блокшоты за минуту в защите
|0,94
|1,51
|-0,57
|БВ после ВВбр 5 на 5
|1
|1
|0
|БВ со входа в зону 5 на 5
|1
|1
|0
|Перехваты в зоне атаки 5 на 5
|1
|2
|-1
|Перехваты с БВ в зоне атаки 5 на 5
|0
|0
|0
|БВ первой тройки
|2
|9
|-7
|БВ защитников
|12
|15
|-3
|Пробросы 5 на 5
|1
|1
|0
|ВВбр после пробросов
|2
|0
|2
|Вход 5 на 5
|15
|30
|-15
|Брак при входе 5 на 5
|28
|18
|10
|Эффективные попытки входа, %
|34,88%
|62,50%
|-27,62%
|Вброс 5 на 5
|6
|1
|5
|Брак при вбросе 5 на 5
|20
|12
|8
|Эффективные попытки вброса, %
|23,08%
|7,69%
|15,38%
|Использование входа 5 на 5, %
|62,32%
|78,69%
|-16,37%
|Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5
|30
|34
|-4
|Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5
|90
|72
|18
|Эффективные смены в атаке, %
|33,33%
|47,22%
|-13,89%
|Вход 5 на 5 с БВ
|9
|17
|-8
|Вход 5 на 5 с БВ, %
|20,93%
|35,42%
|-14,49%
|Вброс 5 на 5 с БВ
|2
|0
|2
|Вброс 5 на 5 с БВ, %
|7,69%
|1,00%
|6,69%
|Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ
|12
|19
|-7
|Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, %
|10,00%
|17,92%
|-7,92%
При этом Алексей Кудашов совсем не предлагает какой-то хитрости. Это Боб Хартли из «Авангарда» любит заявить одни звенья, а выпустить другие, а Сергей Федоров в ЦСКА постмодернистски заменяет вратаря на четвертого полевого в овертайме.
Нет, «Динамо» в целом действует в обычном 1-3-1, в конце встречи даже на «зашиваясь» в своей зоне. У некоторых исполнителей великолепные кисти, но, например, вратарская линия в числе грандов КХЛ слабее только у «Йокерита».
Ламса не оставит после себя руины, если уволить. Но он не оставит и фундамента.
Команда все еще зависит от первого звена, происходит что-то непонятное с функциональной готовностью, тренер практически не экспериментирует с большинством, почти всегда атаки — широкий раскат. При Томи не засиял ни один игрок, команда не прокачалась ни по вбрасываниям, ни по меньшинству.
Наставник «юлаевцев» на пресс-конференциях уходит от вопросов, отвечает максимально расплывчато. В его речи рекордное содержание «возможно» и «посмотрим». Было бы здорово услышать от коуча хоть раз нечто подобное:
«Ребята, сейчас трудно, но ситуация под контролем и мы очень постараемся наладить функциональную подготовку, я лично организую тимбилдинг и поговорю с Харти, у нас есть некоторые заготовки для схем атаки, мы строго спрашиваем с ребят за ошибки»
Для увольнения тренера существует своего рода дедлайн. Можно заменить рулевого в самом начале, если быстро стало понятно, что игры нет — это случилось с Андреем Скабелкой в «Локомотиве», которого не без успеха сменил Игорь Никитин — сильнейший тренер в новейшей истории КХЛ.
Можно долго терпеть и ждать, а потом бросить спасательный круг — подобным образом поступили недавно в «Автомобилисте», где устали от Билла Питерса и доверились уфимскому воспитаннику Николаю Заварухину, который два сезона назад подарил «Сибири» долгожданный выход в плей-офф и победу в первом круге.
Реже случаются промежуточные варианты. В Уфе не могло быть первого — команда побеждала. И «часики тикают» для второго — условный Виктор Козлов или Николай Цулыгин могут не успеть за последние 20 игр оздоровить тактику и вылечить хандру у легионеров.
Как и в прошлом чемпионате, отчетливо кажется, что очень многое в такой ситуации зависит от самих хоккеистов. Однажды в разговоре с форвардом «Салавата» не под запись я прямо сказал, что в какой-никакой успех сезона верю только, если многое решат сами игроки, Козлов и Цулыгин.
Потому что непонятно, что реально сделал значимого и полезного главный тренер. Который для Кубка Гагарина нужен. Личное мнение: если за следующие шесть игр Уфа не начнет показывать содержательный хоккей, то пусть к дедлайну переходов команду возглавит другой специалист.
Встреча началась с 8 минут и 18 секунд хоккея без единой остановки.
Московское «Динамо» становится неудобным соперником для башкирского коллектива: последние три матча выиграны 10:1, четыре последних встречи в Уфе остались за гостями.
«Уфа-Арена» облагораживается: в холле установили зеркала и пуфы, а в пресс-центре впервые с сезона 16/17 накрыли стол для журналистов. За эти решения клуб можно и нужно похвалить — хорошо, что в организации подумали об удобстве посетителей стадиона.