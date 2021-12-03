В МЧС Башкирии снова предупредили жителей о гололеде и плохой видимости на дорогах

3 декабря вечером жителей Башкирии не ждут существенные изменения погоды, она продолжит быть облачной, температура воздуха также не планирует меняться. в дневное время температура воздуха будет колебаться в пределах от ноля до +5 градусов, ночью столбик термометра не поднимется выше нуля и не опустится ниже -5 градусов мороза.