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В МЧС Башкирии снова предупредили жителей о гололеде и плохой видимости на дорогах

3 декабря 2021, 08:56
Фото: 1mediainvest
3 декабря прогноз погоды на сегодняшний вечер и на ближайшие сутки с важными предупреждениями опубликовали в Министерстве чрезвычайных ситуаций региона.

3 декабря вечером жителей Башкирии не ждут существенные изменения погоды, она продолжит быть облачной, температура воздуха также не планирует меняться. в дневное время температура воздуха будет колебаться в пределах от ноля до +5 градусов, ночью столбик термометра не поднимется выше нуля и не опустится ниже -5 градусов мороза.

Ветер, как и в предыдущие дни р республике будет дуть юго западный и южный, скорость его составит 7-12 м/с, но местами возможны и порывы ветра до 15-20 м/с.

Традиционное предупреждение от МЧС – возможный местами гололед на дорогах, ночью и утром местами туман на дорогах, видимость снижена до 500-1000 метров.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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