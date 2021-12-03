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В Башкирии увеличат часы продажи алкоголя в новогодние праздники

3 декабря 2021, 16:00
Фото: 1mediainvest.ru
Теперь алкоголь нельзя будет купить в период с 3 по 5 января с 17 до 10 часов.

Годом ранее 3 января алкоголь можно было купить только в заведениях общепита, а с 4 по 6 января спиртное разрешено было продавать в магазинах с 10 до 14 часов.

Теперь, согласно новому законопроекту, продажа алкоголя запрещается с 3 по 5 января в период с 17 до 10 часов.

Законопроект был представлен замминистром торговли республики Азатом Аскаровым на заседании комитета промышленности, развитию, торговле, предпринимательству и туризму.

Решение о послаблении было принято после консультаций с бизнес-сообществом и органов власти и правопорядка. Эксперты сделали вывод, что существенные ограничения приведут к продажам суррогатного алкоголя.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
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