В Башкирии увеличат часы продажи алкоголя в новогодние праздники

Годом ранее 3 января алкоголь можно было купить только в заведениях общепита, а с 4 по 6 января спиртное разрешено было продавать в магазинах с 10 до 14 часов.
Теперь, согласно новому законопроекту, продажа алкоголя запрещается с 3 по 5 января в период с 17 до 10 часов.
Законопроект был представлен замминистром торговли республики Азатом Аскаровым на заседании комитета промышленности, развитию, торговле, предпринимательству и туризму.
Решение о послаблении было принято после консультаций с бизнес-сообществом и органов власти и правопорядка. Эксперты сделали вывод, что существенные ограничения приведут к продажам суррогатного алкоголя.