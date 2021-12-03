Учалинский ГОК завершает строительство новых очистных сооружений

Для сетей технологических трубопроводов комплекса готовы две эстакады. Одна из них предназначена для транспортировки очищенной воды в пруд-стабилизатор для последующего отстаивания, а другая – для подачи осадка, образовавшегося в ходе очистки воды, в узел его обезвоживания на действующей станции нейтрализации. Обезвоживание осадка происходит в специальном оборудовании – декантерах, которые позволяют получить дополнительные объемы очищенной воды для ее повторного использования в производстве. В настоящее время на станции нейтрализации работает три декантера, ожидается поставка и монтаж еще четырех установок.