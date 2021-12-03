Учалинский ГОК завершает строительство новых очистных сооружений

Экологический проект реализуется в рамках общей политики УГМК, направленной на внедрение наилучших доступных технологий (НДТ) и новых экологических стандартов деятельности, предусмотренных корпоративной Стратегией компании. Объем финансовых вложений в строительство составляет порядка 1,6 млрд рублей.
Этот проект является ключевым в сфере охраны водных ресурсов, который Учалинский ГОК поэтапно реализует с 2016 года. Внедрение 2-го этапа строительства пруда стабилизатора-отстойника позволило повторно использовать очищенную сточную воду на технологические нужды предприятия, и в мае 2021 года комбинат окончательно перешел на систему оборотного водоснабжения, полностью прекратив забор воды из озера Большие Учалы, отметил директор АО «Учалинский ГОК» Закария Гибадуллин.
На территории комплекса второй очереди очистных сооружений возведены здания новой станции нейтрализации, канализационных насосных станций и станций осадка, в которых смонтировано практически все необходимое оборудование. Построены резервуары-усреднители и радиальные отстойники.
Пока погода позволяет, выполняем уличные строительные работы. С наступлением зимы приступим к внутренним – осталась отделка на двух насосных станциях осадка и, частично, на станции нейтрализации, где сейчас производится монтаж системы отопления, рассказал о текущем положении дел заместитель начальника участка водоснабжения энергоцеха Вадим Алтынбаев.
Для сетей технологических трубопроводов комплекса готовы две эстакады. Одна из них предназначена для транспортировки очищенной воды в пруд-стабилизатор для последующего отстаивания, а другая – для подачи осадка, образовавшегося в ходе очистки воды, в узел его обезвоживания на действующей станции нейтрализации. Обезвоживание осадка происходит в специальном оборудовании – декантерах, которые позволяют получить дополнительные объемы очищенной воды для ее повторного использования в производстве. В настоящее время на станции нейтрализации работает три декантера, ожидается поставка и монтаж еще четырех установок.
Пуско-наладочные работы второй очереди очистных сооружений запланированы на второй квартал 2022 года, по их завершению начнется реконструкция действующей станции нейтрализации по очистке промышленных сточных вод.
Ввод в эксплуатацию второй очереди вместе с реконструкцией действующей станции нейтрализации увеличит производительность очистных сооружений Учалинской промплощадки до 25 тыс. кубометров воды в сутки. Это обеспечит необходимый объем очистки промышленных сточных вод, который увеличится с выходом на проектную мощность строящегося Ново-Учалинского рудника. Комплекс будет принимать шахтные воды Учалинского и Ново-Учалинского подземных рудников, подотвальные воды Учалинского месторождения, а также дождевые сточные воды.
По технологии промышленные стоки будут проходить две стадии нейтрализации известковым молоком, отстаивание в радиальных отстойниках и в пруде-стабилизаторе. Завершающим этапом станет глубокая доочистка с доведением качества воды до нормативов допустимых сбросов, установленных для водоемов рыбохозяйственной категории.