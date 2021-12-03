Телеграм-канал Володина возглавил рейтинг популярности политканалов РФ

Эксперт Центра развития политического капитала Артем Бассараба отметил, что сам тон комментариев не особо значим, сейчас там много антиваксеров и противников введения QR-кодов. Более важно привлечение аудитории. Причем это аудитория достаточно зрелая. Также, по словам Бассарабы, Telegram из простого мессенджера превращается в эффективный политический инструмент.