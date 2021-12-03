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Телеграм-канал Володина возглавил рейтинг популярности политканалов РФ

3 декабря 2021, 09:48
Фото: duma.gov.ru
АНО “Центр развития политического капитала” представило рейтинг телеграм-каналов российских политиков, созданный на основе анализа данных “Медиалогии” и TGStat. Первое место в рейтинге получил канал спикера российского парламента Вячеслава Володина.

Как сообщает lenta.ru, на втором месте рейтинга - телеграм-канал главы Чечни Рамзана Кадырова. Третье место занял канал представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Исследование проводилось целый год, с ноября 2020 по ноябрь 2021-го. Его авторы проанализировали свыше 100 телеграм-каналов, принадлежащих членам Госдумы и Совфеда, а также известных представителей исполнительной власти и региональных политиков.

Оценивали число подписчиков и динамику роста, среднее количество публикаций в неделю, активность в канале и общее количество упоминаний как в Telegram, так и вне его. Изучалось также описание профиля.

Канал Володина уверенно лидировал даже без его последнего поста, набравшего примерно 700 000 комментариев. Отмечается, что спикер российского парламента рискнул открыть комментарии под постами и задал новый тренд.

Эксперт Центра развития политического капитала Артем Бассараба отметил, что сам тон комментариев не особо значим, сейчас там много антиваксеров и противников введения QR-кодов. Более важно привлечение аудитории. Причем это аудитория достаточно зрелая. Также, по словам Бассарабы, Telegram из простого мессенджера превращается в эффективный политический инструмент.

Напомним, ранее Российская Федерация, по итогам 2021 года заняла первое место в международном рейтинге открытости парламентов.

В исследовании Центра содействия законотворчеству отмечалось, что наиболее высокие баллы среди всех рассмотренных нижних палат парламентов Госдуме удалось набрать за счет разветвленной сети коммуникаций с гражданами, куда включены не только официальные аккаунты в соцсетях, но также авторский Telegram-канал спикера Госдумы Вячеслава Володина, собственная газета и парламентское телевидение “Дума-ТВ”.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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