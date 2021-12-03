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Специалисты из Москвы опубликовали генплан Уфы до 2040 года

3 декабря 2021, 07:42
Фото: Mkset.ru
Теперь жители города могут посмотреть идеи генплана на интерактивной карте, а также внести свои предложения, воспользовавшись формой обратной связи.

На сайте института генплана Москвы опубликовали презентацию генплана города Уфы до 2040 года. В ней представлены карта идей и интерактивная карта, с помощью которых можно ознакомиться с основными идеями и застройками, а также поделиться своими пожеланиями и идеями.

На интерактивной карте можно увидеть, как будет меняться Уфа в ближайшие 20 лет и как изменится структура города, какие социально значимые объекты ждут жителей в будущем.

На карте идей города жители могут сами рассказать, какие изменения необходимы городу.

Есть также форма обратной связи для тех, кто хочет оставить свои пожелания и идеи по разработанному проекту.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
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