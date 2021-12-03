Специалисты из Москвы опубликовали генплан Уфы до 2040 года

На сайте института генплана Москвы опубликовали презентацию генплана города Уфы до 2040 года. В ней представлены карта идей и интерактивная карта, с помощью которых можно ознакомиться с основными идеями и застройками, а также поделиться своими пожеланиями и идеями.
На интерактивной карте можно увидеть, как будет меняться Уфа в ближайшие 20 лет и как изменится структура города, какие социально значимые объекты ждут жителей в будущем.
На карте идей города жители могут сами рассказать, какие изменения необходимы городу.
Есть также форма обратной связи для тех, кто хочет оставить свои пожелания и идеи по разработанному проекту.